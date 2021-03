Fotograf New York Times: „Sloganul turistic ar trebui să fie «România, ultimul bastion al sălbăticiei»” INTERVIU

Pe 15 martie, Nicholas J.R. White a publicat în The New York Times un amplu fotoreportaj dedicat României şi eforturilor Fundaţiei „Conservation Carpathia” de a crea în ţara noastră un parc naţional nou care să rivalizeze cu marile parcuri naţionale americane. Fotoreporterul Nicholas J.R. White, care lucrează în Marea Britanie şi România, a stat în ţara noastră săptămâni întregi, mergând alături de rangerii Conservation Carpathia în mai multe zone din Munţii Făgăraş şi în special în judeţul Argeş, în comunele Rucăr şi Dâmbovicioara. Nicholas J.R. White a scris în The New York Times că în Munţii Făgăraş, într-un colţ neaşteptat al Uniunii Europene, un proiect imens de conservare se derulează de mai mulţi ani, având drept scop final crearea unui „Yellowstone european”.

Nicholas J.R. White a venit pentru prima oară în România în 2018. Deşi iniţial a întâmpinat cu reticenţă ideea unei vizite în ţara noastră, odată cu prima vizită de documentare în România s-a îndrăgostit de meleagurile şi de peisajele româneşti şi în special de zonele sălbatice. Ulterior a revenit în România pentru vizite mult mai lungi şi de fiecare dată a plecat cu impresii la superlativ, reflectate şi în fotoreportajele publicate în ziare de prestigiu de pe glob.

În 2017, Nicholas a fost premiat la competiţia the Lens Culture Emerging Talent Awards, iar în 2018 a fost numit Cel mai Bun Fotograf de Peisaje al Anului în Marea Britanie. Anul trecut, Nicholas a fost recompensant cu IMA Next Landscape Award.

Apreciatul fotoreporter britanic a acordat un interviu pentru „Adevărul” în care vorbeşte despre impresiile sale legate de România şi despre cele mai speciale momente petrecute în ţara noastră.

Ai mărturisit recent că înainte să mergi pentru prima oară în ţara noastră nu erai prea încântat să vizitezi România. De ce ai avut această reacţie?

Nu sunt sigur, cred că eram cam naiv! Nu ştiam pe atunci prea multe despre România, deoarece ţara ta este rar promovată ca destinaţie turistică în Marea Britanie. Însă de îndată ce am început să mă documentez mai mult despre România am realizat ce minunăţie ratasem!

Fotograful britanic a imortalizat numeroase sălbatice din România FOTO: Nicholas J.R. White

Ce te-a făcut să îţi schimbi impresia despre România?

Impresia mea despre România s-a schimbat instantaneu, odată cu prima vizită în ţara ta. De îndată ce am ajuns la ţară, m-am îndrăgostit de zonele rurale din România. Peisajele îţi tăiau respiraţia şi toată lumea era atât de prietenoasă şi binevoitoare. Am fost pur şi simplu impresionat de căldura românilor, un popor extraordinar de primitor. Am pierdut şirul paharelor de palincă pe care le-am băut cu străinii la ţară! (Râde). Îmi amintesc că odată făceam fotografii în zona de vânătoare Bârsa şi la un moment dat, fără să vreau, am intrat pe proprietatea cuiva. În loc să îmi ceară să plec de pe terenul lor pe care intrasem fără drept, proprietarii mi-au adus un platou cu şunculiţă!

Care a fost cea mai uimitoare imagine pe care ai păstrat-o în minte şi în suflet legat de România?

Într-o seară de iarnă, am fost invitat să merg cu rangerii de la Fundaţia Conservation Carpathia pe teren într-una dintre zonele sălbatice pline de farmec ale României. Am mers prin păduri cu snowmobilele şi am ajuns la o păşune aflată la altitudine dincolo de copaci, păşune ce era acoperită de zăpadă. Mă uitam la pădurile ce păreau fără sfârşit, la crengile pline de zăpadă. În depărtare, apusul de soare ilumina uşor Piatra Craiului. Îmi amintesc că era atât de multă linişte şi nu era nici măcar o adiere de vânt, ca şi cum tot peisajul era doar pentru mine. Este o amintire minunată legată de România, amintire pe care o voi păstra mereu în suflet.

„A fost îngrijorător să văd nivelul defrişărilor din România”

Care sunt cele mai speciale amintiri din călătoriile făcute în România?

Sincer să fiu, chiar dacă ador să fac fotografii şi să explorez peisajele sălbatice, cele mai speciale amintiri ale mele sunt momentele scurte petrecute cu străinii. O băutură cu un păstor, o conversaţie cu pădurarii sau o glumă împărtăşită cu rangerii în timp ce mergem pe drumurile forestiere. Am strâns multe amintiri speciale din 2018 şi până acum legate de momentele petrecute cu românii. Mă simt mereu atât de bine primit în România, a devenit ca o a doua casă pentru mine.

Peisaj de iarnă din Argeş imortalizat de apreciatul fotograf FOTO: Nicholas J.R. White

Care sunt lucrurile ce te-au deranjat în România?

Să văd nivelul defrişărilor din România a fost de-a dreptul îngrijorător pentru mine. Nu mai văzusem un asemenea nivel de defrişări vreodată. Venind din Marea Britanie, unde pădurile naturale sunt rare, m-am temut că România ar putea avea aceeaşi soartă.

Este vreun loc anume ce ţi-a plăcut mult în România?

Este atât de dificil să numesc un loc preferat! România are multe locuri cu adevărat deosebite. Când ajung în România, de obicei mă cazez la Zărneşti şi de acolo merg cu rangerii în diferite locuri. Zărneşti este un orăşel minunat şi o bază ideală pentru cei care doresc să exploreze Parcul Naţional. Am, de asemenea, amintiri foarte frumoase din Valea Dâmboviţei.

România, „Ultimul bastion al sălbăticiei”

Dacă ar trebui să faci o reclamă României ca destinaţie turistică, ce fraze ai folosi pentru reclamă?

Aş spune că România este „Ultimul bastion al sălbăticiei”. Marea problemă este că oamenii nu pot vorbi despre România fără să se focuseze în întregime pe Dracula sau Ceauşescu! Deşi cele două nume sunt părţi din istoria României, ţara ta mult mai mult de oferit, trebuie însă ca oamenii să treacă peste clişee. Fără îndoială, cel mai mare atu turistic al României este reprezentat, în opinia mea, de zonele sale sălbatice, pe care Fundaţia Conservation Carpathia face eforturi să le protejeze.

Cât de optimist eşti în privinţa creării unui „Yellowstone european” în România?

Nu va fi uşor. Va fi nevoie de ani de dedicaţie şi angajament pentru a asigura succesul acestui proiect. Fundaţia Conservation Carpathia se va lovi şi de obstacole, având în vedere anvergura acestei iniţiative. Totuşi, având în vedere ce am văzut şi trăit în ultimii ani şi văzând pasiunea celor care lucrează pentru Conservation Carpathia, am multă încredere că acest „Yellowstone european” va fi realizat.

