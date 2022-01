Eurovision România 2022. Andra Oproiu, artista de jazz crescută pe muzica Mădălinei Manole VIDEO

Andra Oproiu s-a născut în Câmpulung Muscel, dar locuieşte în Bucureşti, unde este studentă la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, secţia Compoziţie jazz. A intrat în lupta pentru Eurovision România 2022 cu piesa YOUNIQUE şi a ajuns cu ea în semifinala concursului.

Într-un interviu acordat ziarului "Adevărul", Andra Oproiu vorbeşte despre pasiunea sa pentru muzică, despre munca în spatele imaginii artistei şi despre speranţele sale.

ADEVĂRUL: De la ce vârstă cânţi şi cum ai început? Cine ţi-a “descoperit” talentul şi te-a impulsionat în această direcţie?

Andra Oproiu: Rudele îmi povestesc de perioade în care cântam şi dansam şi eu nici măcar nu îmi amintesc, atât de mică eram. În clasa I, am început să merg la Şcoala de Muzică din Câmpulung, unde am făcut pian timp de opt ani. Cursurile de canto le-am început de la vârsta de 10 ani. Prima persoană care m-a îndrumat să merg la clasa de canto a fost doamna învăţătoare, care este şi mătuşa mea. Îmi spunea mereu “privighetoarea clasei”. Am crescut pe muzica Mădălinei Manole. Îmi aduc aminte cât de fericită eram când puneam la casetofon piesele dumneaei şi, probabil datorită acestui fapt, multă lume mi-a spus, de-a lungul timpului, că vocea mea este asemănătoare cu cea a Mădălinei Manole.

- Unde ai studiat, cine sunt mentorii şi modelele tale?

Doamnele profesoare cu care am lucrat şi lucrez ţin să îşi păstreze anonimatul. Aşa că voi menţiona doar câţiva artişti pe care îi consider modele profesionale şi umane şi pe care îi respect, Beyoncé, Christina Aguilera, Ami, Mira, Andra, Elena Gheorghe, respectându-mi, în acelaşi timp, propria personalitate.

- Deşi n-ai decât 19 ani, ai un palmares impresionant, obţinut la concursuri naţionale şi internaţionale. Povesteşte-ne despre premiile de până acum!

Am reprezentat cu cinste ţara în anul 2017 în Moscova şi Lituania. În Moscova am obţinut la Festivalul Internaţional "Succesul tău" locul I cu melodia din repertoriu internaţional şi locul III cu melodia în limba maternă. La sfârşitul anului 2018, am participat la Festivalul Internaţional “Angel Voice” din Belgrad, unde am obţinut trofeul “The Best Singer”, categoria “Musical”, şi la Festivalul Internaţional ”Singer Stage” din Malta, unde am obţinut locul I la categoria 13-15 ani. Tot în anul 2018 am primit din partea Casei de Cultură a Sindicatelor” C.D. Aricescu”, din Câmpulung, ”Diploma de excelenţă” pentru colaborare şi merite deosebite în domeniul artistic.

În iunie 2019, am participat la Festivalul Internaţional “EuroKids Summer 2019”, desfăşurat la Maiori-Italia, unde am obţinut locul III la categoria ”Musical”. În 2020 am participat la festivalul inter “Riga Symphony” din Letonia, unde am obţinut "gold", care reprezintă locul I. În timpul pandemiei, am participat la un concurs internaţional Lemari 2020, din Belarus, care s-a desfăşurat online şi am reuşit şi acolo să obţin premiul I.

Am avut onoarea de a participa în juriul Festivalului Naţional "Vocea tinereţii" şi în juriul copiilor la ediţiile a V-a şi a VI-a ale Festivalului Internaţional “Stars of Song”. Printre premiile reprezentative obţinute se mai numără şi Trofeul adolescent la Festivalurile Naţional "Sfinxul de aur" şi "La dolce musica", trofeul de grup la Festivalul Internaţional “Stars of Song”, ediţia a IV-a, Festivalul Naţional “Vocea tinereţii”, Festivalul Naţional ”Global Master Fest”, Festivalul Naţional "Craiova Arte Fest", trofeul Directorului festivalului "Sfinxul de aur", locul I la Festivalul ”Anna de Noailles” şi altele.

"Nu mi-a fost teamă de niciun concurent"

- Cum ai ajuns să te înscrii la Eurovision şi cum ai ajuns semifinalistă? Cine au fost concurenţii de care ţi-a fost cel mai teamă?

O doamnă cu care lucrez m-a recomandat actualului meu manager, care a lucrat sau lucrează, între altele, cu Laura Bretan, Paula Seling, Narcisa Suciu, Ami, Ada Milea etc. Primise mai multe piese de la compozitoarele suedeze Ylva şi Linda Persson, care sunt prezenţe obişnuite în concursul Eurovision la nivel european. Am ascultat mai multe piese şi ni s-a părut amândurora că YOUNIQUE este potrivită pentru mine, aşa că am ales să concurez cu această piesă la Eurovision şi am reuşit să ajung în semifinală. Nu mi-a fost teamă de niciun concurent, deşi toţi sunt nişte adversari pe măsură, deoarece prefer să mă bucur de această experienţă.

- Ce înseamnă pentru tine participarea la Eurovision şi faptul că ai ajuns atât de departe?

Este o onoare şi o mare realizare, precum şi o experienţă minunată să fiu pe scena Eurovision. Sunt mândră că am ajuns până aici şi mă bucur că am şansa să arăt ce pot.

"Sunt momente în care simţi că nu mai poţi"

- Ce paşi urmează şi cum te pot susţine cei care te apreciază? Ai emoţii?

Acum urmează prestaţia Live. Vor fi filmate toate cele 46 de melodii, dintre care vor trece mai departe doar 20. Cei care mă apreciază mă vor putea vota pe contul de Facebook Eurovision România în intervalul 9 februarie, ora 20:00 - 10 februarie, ora 20:00. Am emoţii, însă ştiu că acestea vor fi constructive şi mă vor ajuta să transmit şi publicului emoţie. Mă pregătesc intens pentru această etapă Live, atât vocal, cât şi fizic şi psihic. Este foarte mult de muncă, sunt momente în care simţi că nu mai poţi, dar tocmai atunci îţi dai seama că poţi încă puţin. Atât timp cât fac ce îmi place, ştiu că tot efortul depus merită!

- Ce te vezi făcând peste 10 ani?

Peste 10 ani mă văd făcând exact ceea ce fac şi în momentul de faţă. Ştiu că atât timp cât voi cânta, voi fi cea mai fericită!





Vă recomandăm să mai citiţi:

Mesajul de revoltă pe care o învăţătoare din Piteşti l-a transmis Ministerului Educaţiei: „Suntem precum cetăţeanul turmentat“