Deputatul Adrian Miuţescu, liderul PNL Argeş: „Mi-a fost reţinut telefonul mobil de către poliţişti judiciari. Am dubii asupra legalităţii acţiunii“

Cercetarea in rem a fost confirmată chiar de liderul organizaţiei judeţene a PNL, deputatul Arian Miuţescu, care însă neagă zvonurile potrivit cărora că ar fi fost dus la audieri, miercuri, 3 noiembrie, de procurorii DNA.

Miuţescu spune că nu i s-a adus la cunoştinţă că ar avea vreo calitate în această cercetare.

"Dezmint informaţiile (...) potrivit cărora la sediul PNL Argeş ar fi descins procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau că aş fi fost „luat” de procurorii anticorupţie. Aceste informaţii sunt false!

La fel de false şi informaţiile referitoare la aşa-zisa audiere a mea de către procurorii DNA.

Singura informaţie reală este aceea că mi-a fost reţinut telefonul mobil de către poliţişti judiciari. Deşi am dubii asupra legalităţii acţiunii, nu m-am opus pentru că nu am nimic de ascuns.



Singura informaţie pe care am primit-o este aceea că este vorba de o cercetare in rem, fără să mi se aducă la cunoştinţă că am vreo calitate în această cercetare", a scris, miercuri, pe Facebook Adrian Miuţescu.

Scandalul din PNL Piteşti

Amintim că împotriva liderului PNL Argeş Adrian Miuţescu şi împotriva lui Gelu Tofan, preşedintele PNL Piteşti, au fost lansate o serie de acuzaţii în celebrul scandal din vara acestui an, izbucnit după ce liberalii piteşteni au fost chemaţi să aleagă echipa care va forma Biroul Politic Local.

La intrarea în Filarmonica Piteşti, acolo unde au avut loc alegerile, a fost haos, iar triajul celor care au putut pătrunde în sală l-a făcut chiar de Gelu Tofan, care era unul dintre candidaţi.

Selectarea celor lăsaţi să voteze n-a fost însă singura problemă semnalată la alegerille în urma cărora Gelu Tofan (care a neagat acuzaţiile formulate atunci la adresa sa) a obţinut 273 voturi, iar Mihai Coteţ, 210.

La vot a fost inclusiv un minor care a şi fost lăsat să voteze.

Accesul presei a fost interzis, iar liberalii din tabăra adversă au acuzat că au avut acces la vot inclusiv oameni care nu au fost membri PNL la 31 decembrie 2020 , membri înregimentaţi de câteva zile. În schimb nu li s-a permis unor membri vechi să voteze - pe motiv că nu se găsesc pe convocatorul preparat la PNL Argeş - deşi s-au prezentat cu chitanţe care atestau plata cotizaţiei,

Cert e că alegerile din PNL Piteşti s-au încheiat cu acuzaţii de fraudă şi o contestaţie depusă la Comisia de Onoare şi Arbitraj a PNL, contestaţie nesoluţionată încă.

Foto: Alegerile din PNL Piteşti s-au încheiat cu acuzaţii de fraudă

