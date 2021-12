Cum a reuşit una din cele mai mari comune din România să nu mai aibă niciun caz de COVID-19

Comuna Nucşoara este a doua cea mai mare comună din România (după Mărişel-Cluj), cu o suprafaţă de aproximativ 45.000 hectare, iar primarul Ion Cojocaru spune că şi această întindere mare a făcut ca localitatea să fie una dintre cele cu un număr extrem de mic de cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 din România. „Cum comuna are o suprafaţă foarte mare, şi casele sunt răsfirate, drept urmare, oamenii nu interacţionează aşa des”, a precizat pentru ”Adevărul” primarul Ion Cojocaru.

Anul trecut, în comuna Nucşoara, care are 1.396 locuitori, au fost înregistrate doar 14 cazuri de COVID-19, în timp ce de la începutul acestui an, în comună au mai fost înregistrate alte 34 de cazuri, însă niciunul cu forme grave. Practic, de la începutul pandemiei de COVID-19, în aproape doi ani, în Nucşoara au fost înregistrate doar 48 de cazuri de infectări cu virusul SARS-CoV-2. Şi asta în condiţiile în care în judeţul Argeş, ce numără 102 localităţi, au fost până acum peste 46.000 de cazuri de COVID-19. Rata de vaccinare în comuna Nucşoara a ajuns la aproape 40%. Ultimul caz de COVID-19 la Nucşoara a fost înregistrat pe 23 noiembrie a.c. În acest an, între 5 iunie şi 9 august, incidenţa cazurilor de COVID-19 la Nucşoara a fost zero, aceeaşi incidenţă zero fiind şi în perioada 24 august - 23 septembrie şi 22 martie - 6 aprilie.

Aproape 40% dintre locuitorii din Nucşoara sunt vaccinaţi FOTO: Primăria Nucşoara

”A contat mult şi prevenţia, precum şi faptul că oamenii au respectat măsurile de protecţie, în frunte cu purtarea măştii. Şi distanţarea socială a contat într-un procent mare la această rată de infectare extrem de scăzută din comuna Nucşoara, una dintre cele mai scăzute din România de la începutul pandemiei”, a declarat pentru ”Adevărul” Sorina Honţaru, directorul DSP Argeş.

„Şi preoţii au recomandat să se respecte măsurile de protecţie”

”Oamenii au înţeles de la începutul pandemiei, de anul trecut, să respecte măsurile pentru a preveni infectarea. Oamenii poartă mască. Mulţi dintre ei au copii plecaţi peste hotare, în Vest, iar copiii îi sună des şi le spun să respecte măsurile şi să se vaccineze. A contat şi faptul că şi la biserică preoţii au recomandat să fie respectate măsurile de protecţie, oamenii să poarte masca şi să se dezinfecteze. Şi în biserică au fost amplasate cutii cu măşti şi recipiente cu dezinfectant. Iar oamenii de la noi din comună respectă aceste reguli. Şi mai este un detaliu ce a făcut să avem foarte puţine cazuri de COVID-19. Când se fac cumpărături, merge un om pentru 6-7 familii. Şi astfel se evită aglomeraţia în magazine. Oamenii au o comunicare foarte bună, iar spiritul de întrajutorare comunitară este la el acasă”, adaugă primarul Ion Cojocaru.

Comuna Nucşoara este cunoscută în România şi pentru faptul că de aici a pornit mişcarea de rezistenţă anticomunistă în 1949. Aceasta a fost cea mai lungă mişcare de rezistenţă anticomunistă din Europa, care a durat până în 1958. La Nucşoara s-a născut şi a trăit Elisabeta Rizea, una dintre cele mai cunoscute luptătoare anticomuniste.

