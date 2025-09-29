search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Cetățeni din Kenya, traficați pentru a lupta în Ucraina. Cât trebuiau să plătească pentru o presupusă călătorie în Rusia

Război în Ucraina
Peste 20 de persoane din Kenya au fost salvate din mâinile unor traficanți de persoane care le-au ademenit cu oferte de muncă în Rusia, dar care urmau să le trimită pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit autorităților, relatează BBC.

Un atlet din Kenya, capturat de Ucraina, susține că a fost înșelat FOTO Arhivă
Un atlet din Kenya, capturat de Ucraina, susține că a fost înșelat FOTO Arhivă

În acest caz a fost arestat preventiv un suspect, acesta fiind acuzat că ar fi organizat călătoria victimelor rețelei în Rusia, în septembrie și octombrie.

Ancheta este în curs, pe fondul unor informații apărute în presă cu privire la numărul tot mai mare de kenyeni ademeniți cu promisiuni false de a primi locuri de muncă peste hotare.

Chiar recent un tânăr atlet kenyan a fost recent capturat de armata ucraineană. Acesta a susținut  că a fost păcălit să se înroleze în armata rusă.

Potrivit autorităților, în urma unei operațiuni ale forțelor securitate, derulată în coordonare cu mai multe agenții, a fost identificată rețeaua criminală, care a extorcat sume uriașe de la kenyeni disperați aflați în căutarea unui loc de muncă.

În urma raidului condus de forțe ale serviciilor de informații, 22 de kenyeni au fost găsiți într-un apartament din zona râului Athi, „așteptând ca documentele lor să fie procesate pentru a pleca în Rusia”.

„Misteriosul sindicat al traficanților” atrăgea kenyeni cu oferte de muncă la Moscova, dar de fapt îi trimiteau să lupte alături de armata rusă în Ucraina.

Victimele le-au spus anchetatorilor că au semnat contracte cu o agenție de ocupare a forței de muncă din străinătate, prin care se angajau să plătească până la 18.000 de dolari pentru vize, drum, cazare și alte cheltuieli logistice.

Unele dintre victime au indicat, de asemenea, că plătiseră deja o garanție în valoare de 1.500 de dolari.

Poliția a declarat că, odată recrutați, mulți dintre ei se întorc acasă răniți, traumatizați, în timp ce alții nu se mai întorc niciodată.

De pildă doi kenyeni au revenit recent în țară, iar unul dintre ei este internat în prezent în spital.

Guvernul din Kenya monitorizează situația

Un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului de Externe a declarat recent că guvernul kenyan urmărește relatările de presă cu privire la cetățeni kenyeni care ar fi fost traficați în Rusia și care sunt în prezent reținuți de armata ucraineană în calitate de prizonieri de război.

Cetățeni din Somalia, Sierra Leone, Togo, Cuba și Sri Lanka, printre alte țări, sunt deținuți în prezent în tabere pentru prizonieri de război din Ucraina, a declarat recent pentru BBC Petro Iațenko, purtătorul de cuvânt al Kievului pentru tratamentul prizonierilor de război.

Totuși, vorbind despre alți prizonieri de război, el a adăugat că „majoritatea statelor africane manifestă puțin interes pentru revenirea acestor cetățeni și nu au dorința să-i aducă înapoi în țară”.

