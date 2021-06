Când încep lucrările pe lotul 5 al Autostrăzii Sibiu-Piteşti. „Este vitală pentru întreaga economie“ VIDEO

Săptămâna trecută, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, anunţa emiterea autorizaţiei de construire pentru lotul 5 al viitoarei autostrăzi. Este vorba de un tronson lung de 33,35 de km, între Curtea de Argeş şi Piteşti. "Constructorul a început mobilizarea şi va demara lucrările în perioada următoare", spunea, pe 17 iunie, Cătălin Drulă.

"Trebuie să se mişte repede, nu cu viteză de melc"

A trecut o săptămână, dar startul lucrărilor nu s-a dat încă.

"Pe tronsonul 5 mai sunt nişte mici detalii care trebuie corectate, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Exproprierile am înţeles că sunt făcute pe toată lungimea tronsonului de la Piteşti la Curtea de Argeş, deci există front de lucru. Resursele financiare le avem... Constructorul trebuie să se mobilizeze şi, evident, diferitele autorităţi care sunt implicate în avize, autorizaţii şamd trebuie să se mişte repede, nu cu viteză de melc, cum s-au mişcat până acum", a explicat preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, la finalul vizitei efectuate joi, 24 iunie, pe şantierul tronsonului de autostradă Piteşti – Curtea de Argeş, în satul Vâlcelele din comuna Merişani.

14 din cei peste 30 de kilometri ai tronsonului vor trece prin comuna Merişani, unde şantierul a fost deja organizat pentru începerea lucrărilor, cel mai probabil în luna iulie a acestui an.

Multe poduri, trei pasaje, un viaduct şi trei noduri rutiere

Proiectul tronsonului 5 se ridică la 1,8 miliarde de lei şi cuprinde: 13 poduri, trei pasaje, un viaduct, trei noduri rutiere la Curtea de Argeş, Băiculeşti şi Bascov, două spaţii de servicii, câte unul pe fiecare sens, care vor fi amenajate modern, două parcări de scurtă durată, de-o parte şi de alta a drumului, plus două centre de coordonare şi întreţinere, la Bascov şi la Curtea de Argeş.

Pentru tronsonul 5, execuţia lucrărilor este estimată la opt luni.

“Asta este esenţa: economia de timp, economia de combusibil"

Autostrada Sibiu-Piteşti are o importanţă deosebită pentru industria auto românească şi constituie un proiect de infrastructură esenţial pentru Uzina Dacia, căci va presupune o economie de timp şi o economie de costuri în transport (aprovizionări şi livrări).

“Tocmai asta este esenţa, economia de timp, economia de combusibil. Pentru noi toţi cei care am participat la o multime de manifestaţii sindicale în care am cerut relizarea acestei autostrăzi, emiterea autorizaţiei de contruire este un eveniment important. Autostrada aceasta este viitorul punct de interes în jurul căruia se va învârti economia României. Are o importantă deosebită pentru salariaţii din zona Munteniei, pentru fabricile de la Piteşti, Ploieşti, Bucureşti. Este un luru extraordinar la transport, căci va face ca investitorii să devină mai interesaţi de zona noastră", a declarat, joi, pentru „Adevărul“, Ion Iordache - fost vicelider al Sindicatului Automobile Dacia, recent pensionat, unul dintre cei mai vocali militanţi pentru realzarea autostrăzii Sibiu Piteşti.





"Cel mai important şi complex proiect de infrastructură rutieră din România"

Parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean, viitoarea autostradă Sibiu - Piteşti este împărţită în 5 loturi şi va avea o lungime de peste 122 de km, urmând să lege Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi.

"Piteşti-Sibiu este cel mai important şi complex proiect de infrastructură rutieră din România, dar şi cel mai aşteptat. Ministrul Cătălin Drulă a înţeles importanţa proiectului şi anul acesta, de exemplu, a alocat cu 70% (aproape 500 milioane lei) mai mulţi bani decât anul trecut, ceea ce a permis ca lucrările să poată începe deja pe tronsonul Curtea de Arges - Piteşti.

Autostrada este vitală, nu doar pentru Dacia, Arges şi Muntenia, ci pentru întreaga economie naţională. Reuşim prin Piteşti - Sibiu să ne conectăm la reţeaua de drumuri europeană. Oamenii şi mărfurile vor putea circula cu viteză de la Constanţa şi Craiova la Piteşti, de la Piteşti la Sibiu, şi mai departe spre Vama Nadlac şi Europa", a declarat, pentru "Adevărul", deputatul USR PLUS de Argeş Ionuţ Moşteanu.

Proiectul viitoarei autostrăzi ce va lega Piteştiul de Sibiu este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 şi are o valoare de 6.323.405.643,78 lei.

85% este contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 4.149.050.858,97 lei, 15% contribuţia proprie - 732.185.445,69 lei, iar restul de 1.442.169.339,12 lei reprezintă cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Autostrada Sibiu – Piteşti: Chinezii revin în cursa pentru lotul 4, printr-o decizie a magistraţilor, deşi lucrările au fost atribuite deja austriecilor de la Porr

Artă inginerească pe autostrada Sibiu-Piteşti. „Rezultatul va fi impresionant: un pod elegant, cu linii curbe”oi imagini cu Autostrada A1 Sibiu-Piteşti. Mobilizare exemplară a constructorului pe lotul Sibiu-Boiţa