Bebe Cotimanis: „Am venit la teatrul din Piteşti din pasiune, nu ca să fur. Am bani din munca mea. Pot face liniştit 1.000 de euro în maximum două zile”

Constantin Cotimanis este manager interimar la teatrul din Piteşti din 24 martie 2020, iar în toată această perioadă pe scena teatrului au fost montate numeroase spectacole foarte apreciate. Mai mult, în perioada pandemiei, Teatrul Al. Davila a avut încasări record, inclusiv cu restricţiile de distanţare.

Iar informaţia potrivit căreia Bebe Cotimanis ar urma să fie înlocuit (deşi mandatul de manager interimar poate fi prelungit) cu o altă persoană agreată de mai-marii Consiliului Judeţean Argeş i-a revoltat pe angajaţii teatrului, care au trimis memorii la CJ Argeş şi Ministerul Culturii, cerând ca acesta să rămână în continuare în funcţie.

Joi 18 martie, Constantin Cotimanis a avut o întâlnire cu o parte din conducerea CJ Argeş.

„Am fost la o şedinţă la care a participat şi Adrian Bughiu, vicepreşedintele CJ Argeş. Mi-au spus că sunt doar zvonuri legat de schimbarea mea şi să nu mă iau după ele. Mi-au mai spus cei de la Consiliul Judeţean că nu s-au hotărât încă dacă voi fi schimbat. Iar eu le-am spus: „Păi hotărâţi-vă odată”. Eu nu ţin la acest post neapărat, mă gândesc la actori, la teatru, îmi place foarte mult ce fac. Le-am spus că dacă dumnealor consideră că este nevoie de alte „calităţi” la toate astea, să acţioneze”, a declarat Constantin Cotimanis pentru „Adevărul”.

Apreciatul actor ne-a mai spus: „Nu am venit la Teatrul Al. Davila ca să fur. Am bani, şi am bani din munca mea. Leafa mea aici e de aproximativ 1.000 de euro lunar. Pot face aceşti bani liniştit într-o zi, maximum două. Teatrul îmi ia din timp, însă fac totul cu pasiune.

Domnul Adrian Bughiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, mi-a reproşat că ar fi cam mare boemie la teatru. Şi i-am spus: „Teatrul înseamnă boemie, nu boierie”. Lumea nu mai vine la încă o mizerie după ce trăieşte deja o mizerie afară. Lumea vine la teatru ca să simtă ceva. Iar actorii vin cu bucurie să lucreze, îşi fac meseria, nu îi f... nimeni dacă întârzie câteva minute”.

