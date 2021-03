Zimbrii au dus România pe podiumul mondial într-un top exclusivist eco-turistic

Bison Land - Ţinutul Zimbrului Neamţ a reuşit din nou să ajungă într-un top mondial al celor mai importante destinaţii turistice „verzi“ din întreaga lume, realizat de experţi în domeniu. Graţie voturilor online, Bison Land s-a clasat pe locul II în cadrul competiţiei Top 100 Sustainable Destinations 2020, categoria People's Choice Award

(Votul publicului).

Pe prima poziţie s-a situat o destinaţie din Turcia, iar pe locul III, una din Chile. Numele câştigătorilor dintre cele 100 de destinaţii calificate în concursul mondial au fost anunţate pe 12 martie, la ceremonia de premiere găzduită de Târgul Internaţional de Turism Berlin 2021.

Este al patrulea an consecutiv în care Ţinutul Zimbrului este singurul obiectiv din România prezent la competiţia

internaţională Green Destination. Reprezentanţii Parcului Vânători şi cei ai Asociaţiei Ţinutul Zimbrilor, au transmis mulţumiri susţinătorilor. „Vă mulţumim pentru votul dumneavoastră! Faptul că ne susţineţi, ca şi comunitate, este mai important pentru noi decât premiul câştigat. Distincţia primită şi poziţia în acest top mondial ne onorează pe noi ca oameni, zonă turistică şi ţară“, a declarat Geanina Fedeleş, preşedintele Asociaţiei Ţinutul Zimbrului.

Ţinutul Zimbrului s-a calificat în acest top select al destinaţiilor „verzi“ din lume graţie programului de eliberare a zimbrilor prin pădurile nemţene, coordonat de Romsilva - Parcul Natural Vânători, proiect considerat un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte conservarea biodiversităţii, dar şi punerii în valoare a specificului şi comunităţii locale.

„Suntem recunoscători pentru cei care ne susţin. Această poziţie este o dovadă că oamenii, dar şi comunitatea apreciază ceea ce facem şi ne încurajează să continuăm. Vă mulţumim pentru susţinere!“, a transmis Viorela Chiper, managerul asociaţiei. Şi reprezentanţii Romsilva - Parcul Vânători Neamţ au avut un comentariu în aceeaşi notă, directorul Sebastian Cătănoiu spunând: „La votul publicului, din cele 100 Top Sustainable Destinations 2020, Bison Land - Ţinutul Zimbrului s-a plasat pe locul II. În lume! O iniţiativă generoasă, agreată de comunitate, reuşeşte să poziţioneze România pe podiumul mondial. Vă mulţumim că aţi fost alături de noi cu votul şi cu gândul!“.

Ţinutul Zimbrului, Yellowstone, Scania, Alberta SouthWest Crown of the Continent, Transylvania County...

Global Top 100 este o iniţiativă a Green Destinations, o organizaţie non-profit pentru turismul durabil şi a altor lideri importanţi din domeniu. Scopul concursului este de a evidenţia poveştile de succes în managementul destinaţiilor, oferind participanţilor ocazia de a face schimb de bune practici. Ţinutul Zimbrului a fost înclus în acest clasament internaţinal după evaluări în care s-a ţinut cont de criterii ce au vizat protejarea naturii, peisaje, decor, conservarea moştenirii culturale, locuitori implicaţi în turism şi promovarea produselor locale, eficienţa şi transparenţa bunelor practici, dar şi pe ceea ce reprezintă comunitatea, biodiversitatea, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.

Proiectul de eliberare a zimbrilor în pădurile din Neamţ a început în anul 2012 FOTO Marus Irimia Proiectul de eliberare a zimbrilor în pădurile din Neamţ a început în anul 2012 FOTO Marus Irimia

Şi aşa se face că Bison Land reprezintă România în lume, alături de destinaţii turistice verzi extrem de cunoscute precum Parcul Yellowstone (USA), Insulele Skyros şi Sifnos (Grecia), Regiunea Pafons (Cipru), Regiunea Scania (Malmo, Suedia), insula Gozo (Malta), Alberta SouthWest Crown of the Continent (Alberta - Sud Vestul Coroanei Continentului, Canada), Insulele Azore (Portugalia), Transylvania County - North Carolina (Ţinutul Transilvania, SUA), etc.

Destinaţia ecoturistică Ţinutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători Neamţ, oraşul Târgu Neamţ, comunele Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani şi Vânători Neamţ. Pentru dezvoltarea zonei s-au asociat Asociaţia Ţinutul Zimbrului împreună cu Romsilva - Parcul Natural Vânători Neamţ, autorităţile din localităţile incluse în destinaţia de ecoturism, APDTN Valea Ozanei, Asociaţia EcoLand, Centrul de Informare şi Promovare Turistică Târgu Neamţ, dar şi parteneri locali (pensiuni, producători locali, meşteri populari, şcoli şi organizaţii, etc), obiectivul fiind dezvoltarea sustenabilă a microregiunii.

Ţinutul Zimbrului e inclus şi în reţeaua EDEN - European Destinations of Excellence

Povestea Ţinutului Zimbrului a început în 2005, când Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ a înregistrat la OSIM mărcile Ţinutul Zimbrului şi Bison Land, prezentând pentru prima dată conceptul dezvoltării durabile a microregiunii. Apoi, în 2009, destinaţia a primit certificare europeană, prin includerea în reţeaua EDEN (European Destinations of Excellence), în 2016 Ţinutul Zimbrului a devenit a patra destinaţie ecoturistică a României, iar în prezent recunoaşterea este una mondială.

Mănăstirea Neamţ este unul dintre obiectivele turistice din arealul Ţinutului Zimbrului FOTO MMB.ro

Ca exemplu de bune practici este proiectul unic de reintroducere a zimbrilor în mediul natural, unul care a început în 2012, ajungându-se ca acum prin codrii Neamţului să umble libere aproximativ 50 de exemplare ale legendarului mamifer. Aşadar, turiştii care vor să scape de stresul şi rutina aglomerărilor urbane pot alege ca destinaţie de vacanţă, fie ea şi de doar două zile, la final de săptămână, ţinutul Neamţului, unul înzestrat de natură sau de om cu locuri de o neasemuită frumuseţe.

Itinerare de călătorie pot fi mai multe, dar meriă cu prisosinţă cel care cuprinde zona Târgu Neamţ, cu

legendara fortăreaţă medievală ce străjuie urbea de la malul Ozanei, Casa memorială Creangă din Humuleşti, Zimbrăria de Vânători Neamţ, Muzeul Nicolae Popa de la Târpeşti, sau staţiunile Bălţăteşti şi Oglinzi. La toate acestea acestea se adaugă vestitele mănăstiri din Munţii Stânişoarei: Neamţ (este la câteva sute de metri de Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă), Secu, Sihăstria, Sihla, Agapia sau Văratec.

