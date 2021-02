Primăriţă acuzată de viceprimar că l-a bătut, fisurându-i maxilarul. De la ce a plecat conflictul

Tensiunile dintre „numărul 1“ şi „numărul 2“ în ierarhia administraţiei locale din comuna Grienţieş au ajuns la un punct critic în dimineaţa zilei de astăzi, 3 februarie 2021, funcţionarii asistând fără voie la un conflict verbal, care ulterior a degenerat.

În altercaţie au fost implicaţi primarul Ana Buştihan şi

viceprimarul Alin Creţu, ambii ajungând pentru prima dată în aceste funcţii în urma alegerilor locale din decembrie anul trecut.

Este posibil ca altercaţia să fi fost generată de o divergenţă de opinii politice, Ana Buştihan candidând din partea Partidului Naţional Liberal, iar Alin Creţu, membru Pro România, a ajuns în funcţia menţionată nu în urma

scrutinului, ci graţie votului consilierilor locali.

Viceprimarul spune că a fost lovit cu pumnul în momentul în care a încercat să ridice o hârtie ruptă şi aruncată la coşul de gunoi de primăriţă. „Am primit o singură lovitură când încercam să recuperez un document. Probabil, am fisură de maxilar. Mă doare foarte tare şi nu pot deschide gura decât foarte puţin. Ea a rupt documentele, le-a aruncat în coş, eu m-am aplecat să le iau şi am fost lovit cu pumnul în faţă. Doamna reacţionează foarte vulcanic (...) Este vorba despre un document cu probleme, nişte parcele de pădure de la Ocolul Silvic, din câte am înţeles. Este un document din 2019. Eu am solicitat documentul, îl studiam şi a venit şi mi l-a smuls din mână“, a declarat Alin Creţu, pentru Mediafax.

Surse neoficiale spun că viceprimarul ar fi fost cel care a împins-o pe oponenta lui, după care a afirmat că ar fi fost lovit. Cert este că despre incidentul de la Primăria Grinţieş au fost sesizaţi şi poliţiştii, care au deschis o anchetă, la faţa locului fiind solicitate şi două autosanitare de la Serviciul Judeţean Neamţ, pentru că cei implicaţi au considerat că au nevoie de asistenţă sanitară.

Posibile procese

Primul care a chemat un echipaj medical a fost viceprimarul Creţu, în jurul orei 09.35, el fiind transportat la Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ. Tot acolo a ajuns şi primarul Ana Buştihan, ea solicitând ambulanţa douăsprezece minute mai târziu, pe motiv că ar fi avut nişte probleme cardiace în urma altercaţiei.

Surse medicale susţin că primarul şi viceprimarul au suferit leziuni banale, fiind posibil ca apelurile la 112, pentru a chema ambulanţele, au fost menite să dea amploare conflictului. Date fiind tensiunile dintre cei doi, este foarte probabil ca să urmeze procese penale deschise de ambii „combatanţi“, pentru vătămare corporală, dar acest lucru se va putea face doar în baza unor certificate medico-legale, care să ateste leziuni şi numărul de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare.

„La data de 3 februarie a.c., ora 09.35, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 37 de ani, din Grinţieş, cu privire la faptul că a fost agresat de o femeie de 52 de ani, în timp ce se afla în interiorul unei instituţii publice. Totodată, la ora

09.47, prin apel 112, femeia de 52 de ani, a sesizat faptul că a fost agresată de bărbatul de 37 de ani. În urma celor sesizate, ambele persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de

specialitate“, a transmis Poliţia Neamţ.

În comunicat se mai arată că poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Între cei doi au mai existat şi în trecut discuţii mai aprinse, dar ele nu au degenerat. Ana Buştihan a lucrat mulţi ani în primărie pe postul de contabil, iar Alin Creţu este fiului fostului secretar al administraţiei locale din Grinţieş.

