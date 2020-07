Mesajul alarmant al unui poliţist sindicalist: „Este Poliţia Română un sistem semi-mafiot? În opinia mea, da!“

Ioan Cănărău, agent principal şef în cadrul Inspectoratului Neamţ, la Poliţia Roman, a publicat pe 15 iulie un mesaj extrem de dur pe contul de socializare, prezentându-şi opinia despre unele stări de fapt din cadrul instituţiei din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

De altfel, vicepreşedintele Sindicatului Europol nu este la prima postare de acest gen, fiind cunoscut ca foarte vocal şi critic, mai ales cu cei de la comanda inspectoratelor judeţene, IGPR sau minister.

„Trebuie să fug cât mai am timp, ca să scap cu viaţă!. Aşa gândesc eu, după 27 de ani de poliţie!“. Astea-s frazele cu care subofiţerul începe, pe Facebook, „rechizitoriul“ la adresa structurii din care face parte, apoi pune o întrebare, „Este Poliţia Română un sistem semi mafiot?“ şi răspunde tot el: „În opinia mea, da!“.

Susţine că nu-i e frică de infractori (a avut parte de mulţi, deoarece lucrează la Ordine Publică, mai ales noaptea, Romanul fiind cunoscut ca fiind un oraş cu „potenţial“ în domeniu), ci de comorbidităţile căpătate în exerciţiul funcţiunii:

„Nu fug de frica vreunui cuţit în spate, furcă-n gât (cu referire la un episod de acum câţiva ani, când un hoţ i-a pus unealta la gât şi a fost nevoit să tragă, pentru a se apăra - n.r.), sau o sabie în cap, mai tare mi-e frică de comorbidităţile «dobândite» în tot acest timp!“.

Mai susţine sindicalistul că şi-a făcut datoria onest, n-a alergat după funcţii ca alţii, iar după ani de serviciu s-a îmbolnăvit:

„Pentru că am fost drept, n-am lins clanţe, n-am fost pupincurist, n-am plecat capul în faţa regilor cu steluţe pe umeri, m-am ales doar cu diabet, hipertensiune arterială gradul 3 risc foarte înalt, hernie lombară de disc, hernie cervicală de disc, spondilită ankilozantă, şi alte diagnostice pentru aproape toate organele din corpul meu. Ani de zile ture de noapte, servicii în frig, umezeală, stat în picioare timp îndelungat, au lăsat urme adânci şi pe afară, şi pe interior. La suflet am rămas la fel, tânăr“.

Agentul şef Ioan Cănărău îşi continuă expozeul la fel de critic, arătând că a cunoscut sute de promovaţi pe alte criterii decât cele profesionale, care acum sunt bine, mersi, doar pentru că au purtat o legitimaţie de poliţist în buzunar:

„Acum îmi fac semn cu mâna, din mers, viitorii pensionari care «rup sâmbetele şi duminicile» şi salariile de excelenţă pe baricade. Dacă ştiam eu în decembrie 2014, când protestam în faţa Ministerului Finanţelor, că sporul câştigat atunci va deveni mijloc de fraudare a banului public, de discriminare, de îmbogăţire a călăilor poliţistilor, de îngrăşare artificială a pensiilor nemernicilor care îi abuzează pe poliţişi, mă lăsam păgubaş“.

Mai spune poliţistul că „gura mare“, cu referire cel mai probabil la statutul de lider de sindicat, verticalitatea, normalitatea de a se împotrivi cutumelor sistemului „odios“, au stat la baza „plafonării“ lui în serviciul de Ordine Publică.

„În locul meu, în pătrăţica mea, în limita competenţelor mele mi-am făcut treaba, bine zic eu. Aprecierile şefilor? Niciodată pe măsura rezultatelor. De ce? Pentru că «tare-n gură», pentru că (!) curaj de a spune lucrurilor pe nume şi pentru că ...sindicat! Niciodată în Poliţia Română n-au fost promovaţi poliţiştii buni ci doar cei care au ştiut să facă sluj în faţa şefilor“, scrie poliţistul din Roman.

Şi are şi un sfat pentru cei tineri, care au intrat în sistem: „Dragi tineri colegi, să nu speraţi vreodată că în sistemul în care aţi intrat veţi fi apreciaţi pentru că respectaţi jurământul, pentru că munciţi şi sunteţi corecţi. Iar dacă vă îmbolnăviţi din cauza condiţiilor de muncă, n-o să vă ajute nimeni cu nimic, cu schimbarea locului de muncă, etc. Nu mai spun de vreun ultraj, rămâi pe persoana fizică. Toate pretinsele protecţii legislative ale poliţiştilor dispar“.

Spre finalul postării de pe Facebook, susţine că aşa a fost construit sistemul, iar cadrele competente, care au curaj să-şi exprime opinii sunt marginalizate.

„Poliţiştii corecţi, profesionişti, drepţi, care gândesc şi vorbesc liber sunt atacaţi de «celulele cu gulere albe» ale sistemului imunitar ce funcţionează după reguli comuniste, criminale chiar, care îşi aruncă poliţiştii în faţa morţii, cu piepturile dezgolite! Cetăţenii? Manevraţi electoral cu poze cu miniştrii lângă poliţişti. De unde atâta dezamăgire? Din realitatea zilelor pe care le trăim! Este Poliţia Română un sistem semi mafiot? În opinia mea da!“, îşi încheie „dizertaţia“ agentul principal şef Cănărău.

