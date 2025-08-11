Josef Fritzl cere eliberarea condiționată. „Monstrul din Amstetten” a făcut 7 copii cu fiica sa

Josef Fritzl, bărbatul austriac condamnat pe viață în 2009 pentru că și-a ținut captivă fiica timp de 24 de ani, ar putea fi eliberat condiționat la vârsta de 90 de ani.

Avocata lui Josef Fritzl, Astrid Wagner, a depus duminică, 10 august, o nouă solicitare pentru eliberarea clientului său, acum în vârstă de 90 de ani, informează agenția APA, citată de Heute. În Austria, persoanele condamnate la închisoare pe viață în regim penitenciar normal pot cere eliberarea condiționată după ce au executat cel puțin 15 ani de detenție.

Fritzl se află în spatele gratiilor din martie 2009, fiind condamnat pentru că și-a sechestrat fiica, Elisabeth, într-un beci secret, unde a abuzat-o sexual în mod repetat și a avut șapte copii cu ea.

„Nimic nu mai stă în calea eliberării”

Avocata susține că toate criteriile legale pentru eliberarea condiționată sunt îndeplinite: „Conform rapoartelor medico-legale, el nu mai reprezintă un pericol pentru societate. Clientul meu a executat pedeapsa minimă de 15 ani. După o pregătire adecvată, nimic nu mai stă în calea eliberării sale”, a declarat Wagner.

Ea afirmă că Fritzl suferă de demență și că „închisoarea nu mai este locul potrivit pentru el la vârsta sa înaintată”. Totodată, avocata critică lipsa unor ieșiri supravegheate sau a altor măsuri de pregătire pentru reintegrarea în libertate.

Transferat din regim de siguranță în regim normal

În mai 2024, Fritzl a fost transferat din detenția de siguranță în regim normal de executare, însă comisia de specialitate i-a respins atunci cererea de eliberare condiționată.

Cazul său a șocat întreaga lume: timp de 24 de ani, și-a ținut fiica prizonieră în subsolul casei din Amstetten, unde a violat-o în mod repetat și a avut șapte copii cu ea. Unul dintre aceștia a murit la scurt timp după naștere.

Trei dintre copii au crescut închiși în beci, iar ceilalți au fost adoptați oficial de Fritzl și soția sa, Rosemarie, după ce bărbatul a convins-o că „mama lor i-a abandonat la ușă”.

Cazul a ieșit la iveală în 2008, când Kerstin, una dintre fiice, a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei infecții renale. Fritzl a fost arestat în aprilie 2008, iar în martie 2009 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru sechestrare, crimă din neglijență și incest. El nu a contestat verdictul.