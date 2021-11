Mărturia sfâşietoare a mamei gemenelor de două luni, înjunghiate de tată: „Pentru viaţa mea a plătit Sofia, iar Melania se luptă să supravieţuiască!“

Încă un episod trist s-a consumat în cazul tragediei petrecute pe 6 noiembrie 2021 în oraşul Roman, Neamţ, când un bărbat, Nicolae Damian (40 de ani), care era într-o stare depresivă, a vrut să-şi ucidă cu cuţitul membrii familiei, soţia de 34 de ani şi cele două gemene de doar două luni şi trei săptămâni, una dintre ele nesupravieţuind agresiunii.

Sofia, fetiţa decedată, a fost înmormântată marţi, 9 noiembrie, slujba de înhumare având loc la Cimitirul Eternitatea din Roman.





„Nu ştiu ce l-a facut să gândească aşa... Nu pot să zic că dacă-mi dădeam seama din timp era ok, dar el era lucid, era aceeaşi persoană şi foarte rar mai vedeam câte ceva schimbat, dar o puneam pe baza stresului. Nu vedeam schimbări majore, doar faptul că la un moment dat a slăbit

foarte tare. Spunea că este bolnav, dar s-a informat pe Google, s-a autodiagnosticat şi că are diabet, că medicii nu-l cred şi a început să ţină un regim alimentar. Medicamente nu lua decât pentru somn, pentru că avea insomnii“, a susţinut soţia agresorului pentru stiripiatraneamt.ro.

Aceasta a mai detaliat că nu credea că este atât de grav, iar când a sesizat că ceva nu este în regulă a încercat să-l ajute, dar era privită cu suspiciune, soţul crezând că vrea să-i facă rău. A mai afirmat că, într-o noapte, pe la ora trei-patru, după ce s-a trezit, l-a surprins deasupra ei, „cu privirea fixă, goală, înfiorătoare“.

Despre momentele agresiunii, mama a mai spus: „Mi-am dat seama că fetele au rămas în casă şi am început să strig disperată că-s în casă, că îmi era frică pentru ele... Îmi pare rău, că l-am prins fără cuţit pe scară, nu am putut să-l trag după mine, să cadă pe scară, să intru eu în casă... nu am putut... Aş fi vrut să fac altfel, să-mi salvez fetele, aş fi făcut mai multe, dar m-am luptat cât am putut eu de mult... Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat, dar pentru viaţa mea a plătit Sofia, iar Melania se luptă să supravieţuiască!“

După cum reiese din motivarea arestării preventive a lui Nicolae Damian, măsură luată pe 7 noiembrie, acesta a dat puţine detalii despre cele petrecute, spunând că „nu-şi găseşte cuvintele“. Şi la audierile de la Parchetul Neamţ a fost evaziv, nu a negat atrocităţile săvârşite, cu menţiunea că îşi aminteşte doar despre atacul asupra soţiei şi nimic despre momentul când şi-a înjunghiat fiicele gemene.

„În cauză a fost audiat suspectul / inculpatul D.N.I. care a recunoscut săvârşirea faptelor, declarând nuanţat modalitatea în care s-a derulat evenimentul, invocând faptul „că mintea i-a fost întunecată,

asupra lui s-au acumulat mai multe presiuni psihice generate de soţie, soacră şi cumnată, precum şi problemele legate de serviciu“, se mai arată în motivarea arestării.





Făptaşul lucra ca agent comercial la o firmă de termopane, dar în acest an nu reuşise să perfecteze prea multe contracte, iar familia crede că asta îi afectase grav starea psihică.

Vă mai recomandăm să citiţi: