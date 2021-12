Destăinuirile unei femei veteran de război, de 100 de ani martoră a istoriei. „Am simţit multe. Şi război, şi boală, şi foamete. Am prins toate epocile“ FOTO

Maria Pantazi, din Piatra Neamţ, este singura femeie veteran de război în viaţă din judeţul străjuit de masivul Ceahlău şi, cu siguranţă, printre puţinele cu acest statut din România. A împlinit venerabila etate de 100 de ani, fiind omagiată de membrii familiei şi diferite instituţii, între care Prefectura şi Complexul Muzeal Naţional Judeţean Neamţ.

A fost martora celor petrecute în ţară timp de-un veac, având o experienţă de viaţă cum nu multora le-a fost hărăzit să o aibă şi să-şi amintească de ea. Fără voia ei, a trăit realităţile aduse de a doua conflagraţie mondială, a fost evacuată, împreună cu familia, în spatele linei frontului, a fost infirmirmieră voluntar în spitale militare şi a îndurat foametea cumplită de după încheierea războiului.

Cei ce o cunosc spun despre ea că este o femeie hotărâtă,

formator de oameni, ghidându-şi acum viaţa pe bun simţ şi

respect, mereu cu gândul la viitor. A dezvăluit că are un respect deosebit pentru medici, cu ajutorul cărora a ajuns la această vârstă.

Crede în Dumnezeu, pentru că i-a permis să ajungă la această etate, 100 de ani împlinind pe 6 septembrie 2021. A fost un exemplu în campania de vaccinare contra noului coronavirus, fiind printre primii nemţeni care au solicitat imunizarea la domiciliu, arătând cât de mare este dorinţa ei de viaţă. Recent, a făcut şi a treia doză de vaccin.

„Am fost impreună cu domnul doctor Liviu Harbuz, la doamna Pantazi, o pietreancă care a adunat un secol de istorie şi de experienţă de viata. 100 de ani de viaţă, 100 de ani în istoria României, 100 de ani de acţiuni transformate în amintiri de care fiecare român trebuie să fie mândru - poveşti de război, refugiu, comunism şi actualitate. În timpul celui De-al Doilea Război Mondial, alături de alţi tineri curajoşi, Maria Pantazi a fost asistentă medicală. Acum este singura femeie veteran de război din Piatra Neamţ“, a declarat prefectul George Lazăr.

„ Eram la o secţie unde erau numai răniţi cu infecţii “

Maria Pantazi, la venerabila etate, este conştientă şi iată ce declara despre perioada când a fost infirmieră: „În 1943, am fost voluntar o vară la spitalul din Piatra Neamţ, ca infirmieră. Era în timpul războiului şi eu ajutam doctorul care pansa şi curăţa rănile soldaţilor. Eram la o secţie unde erau numai răniţi cu infecţii şi nu am rezistat mai mult de o lună, după care am plecat la un spital de

campanie din Bucureşti, care venise o perioadă şi în Piatra Neamţ“.

A lucrat ca dactilografă după încheierea conflagraţiei, dar după ce s-a recăsătorit a renunţat, dedicându-se îngrijirii mamei, care era grav bolnavă. Deşi experienţa războiului a fost, cu siguranţă, traumatizantă, mai ales că a lucrat într-un spital militar, Maria Pantazi spune că cele mai grele vremuri au fost în anii de după război, când seceta din 1947 a făcut ravagii în ţară. Îşi amintea că părinţii au vândut aproape tot din casă, pentru a cumpăra alimente.

Fotografie din tinereţe, alături de soţ FOTO Prefectura Neamţ

„Am simţit multe în aceşti ani. Şi război, şi boală, şi foamete. Am prins toate epocile. Am trecut prin toate şi le-am trecut mai uşor. Cât eşti tânăr, le treci mai uşor. Am dus toate lucrurile într-un sat lângă Tulgheş, unde era graniţa cu Ardealul (se referă la perioada refugiului - n.red.) şi când am plecat de acolo, mama plângea după blana ei de caracul, dar mie nici nu îmi păsa“.

Despre vremurile actuale spune că multe s-au schimbat faţă de un trecut nu prea îndepărtat, unele în bine, altele în rău şi că „respectul“, o noţiune plină de sens, a dispărut acum, lucru care se răsfrânge negativ în mai tot ceea ce înseamnă viaţa socială: „Erau un respect şi o ruşine, care acum sunt floare rară. Pe vremurile acelea, un copil era învăţat ca atunci când intră într-o încăpere să-şi scoată basca de pe cap. Bărbatul când saluta, îşi scotea pălăria“, explică Maria Pantazi.

Infirmieră voluntar la Spitalul Militar 3 Bucureşti

Femeia veteran de război a mai constatat că un fenomen care a fost încurajat de regimul comunist, migraţia ţăranului român la oraş, pentru a deveni muncitor, se repetă, dar în sens invers. Orăşenii renunţă la viaţa stresantă şi tumultoasă din marile aglomerări urbane, pentru a se retrage la un trai mai tihnit, în rural.

„Ţăranii înainte dormeau pe pământ, pe saltea de pănuşi de porumb. Acum toţi au televizoare şi covoare persane şi mobilă. Eu sunt orăşancă get-beget, dar bărbatul meu era de la ţară şi diferenţa de viaţă era mare. Acum nu mai e aşa. La ţară e uneori mai mare luxul ca la oraş. Mulţi, foarte mulţi fug acum de oraşele mari“, conchide venerabila pietreancă.

Printre cei care au felicitat-o la împlinirea vârstei de 100 de ani s-a aflat şi Manuel Dan, de la

Complexul Muzeal Naţional Judeţean Neamţ. Muzeograful a menţionat că de este certitudine faptul că Maria Pantazi e singura femeie veteran de război în viaţă din judeţul Neamţ, care a împlinit 100 de ani, un moment aniversar plin de emoţie, bucurie şi revedere cu persoane dragi pentru eroina noastră:





Veterana de război, alături de muzeograful Manuel Dan FOTO CMNJ Neamţ „Doamna Maria Pantazi s-a născut în judeţul Bacău, în comuna Mănăstirea Caşin. Domnia sa a activat ca infirmieră voluntar în cadrul Spitalului de Campanie Militară numărul 3 din Bucureşti, în perioada celui De-al Doilea Război Mondial, unitate sanitară care ulterior s-a transferat la Piatra Neamţ. Cu acest prilej dorim să-i transmitem un sincer şi călduros La mulţi ani!“.

