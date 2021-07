Comoară de cărturărie. Acum 200 de ani, de sub teascurile unei mănăstiri, ieşea Evanghelia de la Neamţ, cea dintâi ediţie ilustrată românească

S-au împlinit 200 de ani de când la o mănăstire din Munţii

Stânişoarei, una recunoscută ca o „redută“ a credinţei ortoxe şi cu o contribuţie de necontestat la dezvoltarea culturii şi artei medievale din România, se petrecea un lucru unic. De sub teascurile aşezământului vedea lumina tiparului o „comoară“, care se păstrează şi acum: Evanghelia de la Neamţ, cea dintâi ediţie ilustrată românească.

Pentru a marca cele petrecute acum două secole, pe 12 iulie 2021 a fost organizat un simpozion intitulat „Evanghelia de la Neamţ - Monument al culturii naţionale“. Moderatori au fost stareţul arhimandrit Benedict Sauciuc, academicianul Răzvan Theodorescu, PS Nichifor Botoşăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, renumiţi profesori universitari, între care Mircea Buruian şi cercetătoarea Oana Dumitriu, preoţi, critici literari şi de artă.

Manifestarea a mai prilejuit şi vernisarea unei expoziţii de fotografie veche. Trebuie spus că Evanghelia de la Neamţ este cea dintâi ediţie ilustrată românească, ea putând fi admirată astăzi în colecţia de artă veche bisericească a Mănăstirii Neamţ, fiind expusă în muzeul aşezării monahale.





PF Nichifor a vorbit despre importanţa Evangheliei în viaţa bisericească şi laică: „Sfânta Evanghelie cuprinde cuvintele Cuvântului lui Dumnezeu, este hrană spirituală, este lumină pentru viaţa noastră pământească şi călăuză către Împărăţia lui Dumnezeu. Ediţia de la Neamţ a Sfintei Evanghelii, ca toate celelalte dinainte şi de după 1821, hrănesc poporul românesc cu Evanghelia mântuirii sau a vieţii veşnice. De aceea, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată această lucrare şi suntem recunoscători ctitorilor acestui monument de spiritualitate şi cultură românească“

Alt nestemat, Lidianca

Cele 700 de pagini ale volumului cuprind texte evanghelice, chipuri de sfinţi şi elemente florale.„Tipăritura aceasta epocală este îmbrăcată într-o superbă ferecătură din argint aurit. Pe prima copertă se află patru icoane reprezentându-i pe Sfinţii Apostoli, iar în mijloc o icoană reprezentând Învierea, toate fiind împodobite cu pietre preţioase. Exemplarul deosebit a fost creat în timpul stareţului Ilarie“, este consemnat pe Doxologia.ro.

Se mai precizează că, pe lângă coperta impunătoare, Evanghelia de la Neamţ cuprinde chenare

mari cu chipuri de sfinţi pe toate filele, lucrate de către monahul Ghervasie şi Simion Ierei. Textul este încadrat în chenare ornamentate cu elemente florale, de 5 cm grosime, iar printre flori, aşezaţi simetric cei 12 Apostoli. Pe verso foii de titlu, gravura Înălţarea Domnului este semnată cu anul 1817. Începutul fiecărei Evanghelii este precedat de imaginea evanghelistului autor.

Lidianca este considerată a fi cea mai veche a Maicii Domnului din România FOTO Doxologia.ro

La acelaşi lăcaş monahal a mai fost organizat un eveniment religios, pe 9 iulie 2021, când în calendarul creştin-ortodox este cinstită Sfânta Icoană a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamţ, pe care credincioşii şi monahii o consideră ca fiind făcătoare de minuni. Este cea mai veche din România, datează din anul 665, fiind pictată în Lida, patria Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi a fost dăruită domnitorului moldovean Alexandru cel Bun în 1429, de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleontologul.

O reprezintă pe Maica Domnului cu pruncul Iisus ţinut pe braţul stâng, iar pe verso este pictat Sfântul Gheorghe, stând pe scaun cu balaurul sub picioare. În mâna dreaptă are o suliţă, iar în cea stăngă, sabia. Această icoană este cunoscută sub numele de Lidianca. Pictura este protejată cu o îmbrăcăminte metalică, ornamentată fiind cu pietre preţioase între anii 1844-1845, în timpul stareţului Neonil.

