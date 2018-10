Bicicletele electrice, afacere de nişă în România. Brandul care se dezvoltă în atelierele de producţie din Neamţ

Ovidiu Teofănescu şi Marius Ghineţ, doi prieteni pasionaţi de biciclete, au fondat în 2017 compania Bizze Bikes cu gândul de a dezvolta o afacere în domeniu. Nu orice afacere, ci una care să stimuleze spiritul creativ într-un sector mai puţin dezvoltat în România, cea de producţie de biciclete electrice.

„Iniţial am pornit cu biciclete importate din China, în ideea de a ajunge să le producem noi. Marius a construit o bicicletă electrică şi mi-am dat seama că împărtăşim aceeaşi pasiune, şi că ar trebui să combinăm capacităţile noastre de producţie şi tehnice cu abilităţile mele de business“, povesteşte Ovidiu Teofănescu, co-fondator Bizze Bikes şi manager al companiei BizzOnWheels.

Cei doi asociaţi au pornit la drum cu o făbricuţă situată în comuna Trifeşti, lângă Roman şi la un atelier din Piatra Neamţ, unde se face face prototiparea şi se pregătesc matriţele de producţie.

„Suntem la început, dar ne mândrim că suntem printre cei foarte puţini care facem bicicleta de la zero. Noi facem cadrul şi roţile, pentru că în rest nu mai ai ce să produci la o bicicletă. Nu mai poţi să faci frâne sau schimbătoare, pentru că treaba e foarte bine împărţită în această industrie. Toate fabricile din lume fac cadrul la fabrica de cadre, roţile la fabrica de roţi şi ei doar le iau şi le ansamblează. Noi vrem să facem partea asta, aici e provocarea noastră. E mai greu, e ilogic să faci cum fac alte fabrici, dar noi credem că dăm mai multă valoare şi personalitate unei biciclete“, mai spune Ovidiu.





Marius Ghineţ la atelierul de producţie al bicicletelor electrice de la Piatra Neamţ FOTO: Florin Jbanca



Anul acesta, compania a lansat două modele autohtone de biciclete electrice: Bizze Chopper şi Bizze Cargo, pentru livrări la domiciliu. Bicicleta tip Chopper, este o premieră pentru România şi înglobează designul vintage al motocicletelor clasice americane cu tehnologia modernă a bicicletelor electrice. Modelul are un motor pe roata din spate de 250W, o baterie Samsung de 360W sau 500W încorporată în rezervorul bicicletei şi un display LCD cu super contrast, ce afişează toate informaţiile necesare chiar şi în bătaia soarelui.

„Acum ne alegem nişe nişe pe care marii producători nu sunt. Am început cu Chopper-ul, o bicicletă mai mult făcută pentru noi, să vedem dacă putem să o facem. Ne regăsim în ea, e frumoasă, dar nu neapărat acolo e business-ul. De asta am venit acum cu o bicicletă de livrări, pentru că trendul acum în Europa e să livreze mâncare la domiciliu cu biciclete electrice, avantajele fiind colosale“, mai spune Ovidiu.





Modelul Bizze Chopper



Acesta spune că bicicleta concepută special pentru livrări va ajuta firmele să nu mai apeleze la curierii care duc produsele cu rucsacul împovărător.

„Am dezvoltat o soluţie de depozitare a alimentelor şi, în plus, am găsit un sistem de suspensie doar pentru cutia din spatele bicicletei. Era o problemă asta – cum faci să ajungă mâncarea la destinaţie caldă şi în acelaşi timp intactă“, mai spune Ovidiu Teofănescu.

Inginer specializat în construcţia vehiculelor uşoare de zbor, Marius Gineţ se ocupă de partea tehnică a bicicletelor.

„Cadrul e făcut 100%, de la design, la producţie. Pentru cadru se poate folosi aluminiu sau oţeluri speciale, gen inox, sau derivate foarte dure. Aluminiul e un material uşor şi s-a folosit foarte mult în industria bicicletelor pentru că era important să fie uşoară, dar acum, când bicicleta are motor, nu prea mai contează acest aspect. Aluminiul mai are un dezavantaj – nu are rezistanţa unui oţel special. Noi vrem să oferim chiar şi garanţii pe viaţă pentru bicicletele noastre“, spune Ovidiu.

Cele două modele au fost prezentate la târguri internaţionale de profil, precum cele de la Generva, Eurobike - Friedrichshaffen (Germania), şi au fost apreciate, iar diverşi parteneri au început să se intereseze, în special de bicicleta electrică pentru livrări.