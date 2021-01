A apărut Calendarul 2021 al celor mai frumoase românce şoferiţe de TIR VIDEO

Ilie Matei, alias „Omul Şoselelor“, cel care a creat o pagină dedicată şoferilor profesionişti, a iniţiat, prin octombrie anul trecut, un inedit concurs pe Facebook, iar recent ideea lui s-a materializat prin editarea unui calendar.

În paginile acestuia, la lunile anului sunt imortalizate una sau mai multe frumoase românce, care practică o meserie ce nu pare a fi la îndemâna reprezentantelor sexului frumos.

În urma sufragiului, pe primul loc s-a clasat Diana Stoian Catrinoi, din Bicaz Chei, judeţul Neamţ, care a fost declarată cea mai frumoasă şoferiţă a anului 2020. Are 26 de ani, conduce un camion de mare tonaj de patru ani, având la „bord“ peste 800.000 de kilometri parcurşi.

Spune că nu a avut o pasiune pentru şoferie sau camioane, dar i-a fost insuflată de un iubit, care i-a devenit şi soţ. De altfel, nemţeanca este calificată în alt domeniu, absolvind o şcoală postliceală sanitară, dar destinul a decis să devină „camionagiu“.

Despre ce înseamnă o astfel de meserie şi viaţa la volan pe şoselele Europei, iată ce a postat pe Facebook: „Bine v-am regăsit simpaticilor în noul an, sper că aţi avut sărbători frumoase şi o petrecere de Revelion pe cinste. Eu cu soţul am avut parte de sărbători aşa cum nu ne-am fi dorit. Nu am avut vacanţă de sărbători în acest an, aşa că am lucrat. Atât Crăciunul, cât şi Revelionul le-am petrecut în Marea Britanie. Revelionul a fost frumos, ne-am nimerit într-o zonă în care locuiesc ceva cunoştinţe de ale noastre, aşa că ne-am petrecut la ei acasă“.

Mai povesteşte că sărbătoarea Crăciunului a fost de coşmar: „Crăciunul a fost unul de nu îl doresc nimănui. L-am petrecut în Aeroportul din Manston, nici nu vreau să îmi mai amintesc. Un singur lucru frumos s-a întâmplat acolo: am cunoscut o colegă absolut minunată, Iulia Mădălina. Dar a urmat să avem un Crăciun foarte liniştit acasă (cu întârziere ), doar noi şi încă două familii foarte dragi nouă. (...) Vă doresc tututor un An Nou minunat, plin de realizări şi numai drumuri bune să aveţi!“.

„Niciodată nu aş fi crezut că voi apărea în vreunul vreodată“

Altă şoferiţă din calendar este Cătălina Brie Boanchiş, pe Facebook destăinuind că se simte onorată că a apărut în paginile lui, dar că nu se gândea că s-ar fi putut vreodată ca să „pozeze pentru aşa ceva“:

„Mereu mi-au plăcut calendarele cu ilustraţii. În fiecare an primesc câte unul şi îl am pus pe perete în casă. Niciodată nu aş fi crezut că voi apărea în vreunul vreodată, dar calendarul de anul acesta chiar e unul special... este acel calendar gândit şi creat de o echipă minunată şi înglobează foarte mult respect pentru această meserie frumoasă şi mai ales pentru femeile care o practică... sau au practicat-o, în cazul meu. Mă simt onorată! Această meserie şi acel Mercedes roşu #REDQUEEN m-au învăţat că cel mai important lucru în viaţă e sănătatea, restul vin în funcţie de deciziile noastre. Orice se poate când iţi doreşti cu adevărat! Drumuri bune şi libere!“.

C ătălina Brie Boanchiş este „ imaginea “ lunii august FOTO Facebook

„Omul Şoselelor“ a mai mai menţionat că banii adunaţi din vânzarea calendarului şi a tricourilor instricţionate „ CSPFE. RO Romania TRUCKERS TEAM “ vor fi folosiţi pentru o campanie umanitară, una care va fi demarată în perioada următoare.

„Mulţumim colegelor noastre participante! Felicitări fetelor, pentru că aveţi curajul de a lucra într-o meserie care uneori pune în dificultate şi unii bărbaţi! Acest calendar nu este dedicat doar participantelor, ci este un semn de respect şi admiraţie pentru toate femeile care au preferat cheile

camionului oricărui alt job mai usor! Cinste vouă! Pe şosele ne avem doar unii pe ceilalţi! #Omul Şoselelor“, transmite Ilie Matei.

Administratorul contului CSPFE vine şi cu lămuriri despre cum se poate intra în posesia calendarului şi tricourilor. Pentru că sunt mulţi colegi care doresc să achiziţioneze calendarul #cspfe 2021, comenzile vor fi adunate până la de 15 ianuarie:

„Pentru comenzi calendar puteţi da msg privat Bocra Cristina Geanina (aka George) sau pe Waataap

0040754920460 (atenţie, doar whatsapp). Este un calendar de perete 47/33 cm şi toţi banii adunaţi vor merge spre un proiect umanitar! Stocul de calendare este limitat aşa că vom primi comenzi în limita lui. A fost o ediţie ce vrem să rămână exclusivistă, aşa că numărul lor lansat pe piaţă nu va fi foarte mare“.

Cei care vor să să comande tricouri cspfeteam R mania truckers team, personalizate cu numele lor, o pot face contactând aceeaşi persoană sau număr de whatapp, acestea urmând a fi executate după 15 ianuarie.

„E greu să le ignori, au «handicapul» de a fi frumoase şi profesioniste“

Întrecerea care avea să stabilească cea mai frumoasă şoferiţă româncă de TIR a „prins“ printre membrii comunităţii cspfe şi nu numai, aceasta fiind aleasă în funcţie de numărul de like-uri acordate

fiecărei fotografii. Iată cum explica Ilie Matei ideea concursului:

„Româncele care lucrează pe camioane întorc privirile chiar şi celor mai pudici bărbaţi prin toată Europa. E greu să le ignori, au «handicapul» de a fi frumoase şi profesioniste. Există chiar o vorba în

străinătate, prin parcări: «Bă, ce frumoasă e aia, sigur e româncă!». (...) Lucrează cot la cot cu bărbaţii, într-un mediu care uneori este greu de digerat şi de cei cu vechime în branşă. În plus, este păcat ca aceste frumuseţi autohtone să nu fie promovate, nu că ar fi altele mai tari undeva în lume“.

Calendarul, pre z entat de altă frumoasă şoferiţă FOTO Facebook

Dar, mai zice Ilie Matei, realizarea calendarului Romania truckers team nu a fost una tocmai uşoară, ideii sale raliindu-se şi un sponsor, care a promis că îl va sprijini necondiţionat, dar până la urmă s-a dovedit că era serios.

„Nici o iniţiativă nu e lipsită de peripeţii! Vă promiteam că anul acesta vom realiza, pentru prima dată

în România, un calendar dedicat şoferiţelor profesioniste românce, un segment atât de mare apărut în branşa asta în ultimii ani încât nu mai poate fi ignorat. Am avut şi un sponsor, care la momentul în care am pus la cap totul pentru a realiza calendarul ne-a dat cu seen. Pe scurt, a dispărut în ceaţă, asta după ce insistase că va face totul ca să îi acordăm privilegiul de a fi primul care face aşa ceva pentru colegele noastre din România“, a postat, pe Facebook, „Omul Şoselelor“.

Acesta mai spune că sponsorul a încercat să „fure“ o parte a echipei de fete pentru a realiza el un calendar personificat pentru firma lui, dar că acestea au rămas fidele trupei #cspfe_ro şi au refuzat oferta.

Plecând de la ideea că o promisiune făcută trebuie respectată, mai ales că participantele la concurs erau dezamăgite de turnura luată, Ilie Matei, după o discuţie cu membrii „clanului“ cspfe, a decis, împreună cu colegul şi prietenul George Bocra, să sponsorizeze calendarul.

„Am preferat să fim bărbaţi şi să ne asumăm până la final promisiunea făcută! Am avut parte şi de implicarea Adinei Ioniţă, dispecera şi prietena de la Alex International Transport şi îi mulţumim pe această cale. Ce a ieşit... evaluaţi voi! Din cauza rezoluţiei proaste, unele poze au trebuit aşezate în număr mai mare pe pagină“, menţionează iniţiatorul concursului.

