VIDEO Colonie cu sute de romi, intrată în carantină şi păzită de poliţişti. Cel puţin un sfert sunt infectaţi cu coronavirus

De altfel, cadrele medicale care s-au deplasat, sâmbătă, în colonie, au reuşit să testeze doar 123 din cei 470 de membri ai comunităţii.

"Pe 23 aprilie, ne-am deplasat acolo împreună cu cinci instituţii, inclusiv cu colegii de la Arme, jandarmi, Poliţie şi pompieri. Nu am reuşit testarea coloniei pentru că dumnealor nu au dorit. Am revenit sâmbătă şi am testat efectiv un număr de 123 de persoane", a mai spus prefectul, care apreciază că gradul de infectare în comunitatea de romi este de circa 25%.

Ce sunt testele pooling?

Până la urmă, în colonia de romi au fost făcute 9 teste tip pooling, pe 9 eşantioane de localnici, şi 10 teste individuale.

Potrivit reprezentanţilor DSP Bihor, testările de tip comunitar, prin metoda pooling, cresc volumul, viteza şi eficienţa depistării persoanelor infectate cu Covid-19 şi vin în completarea procedurilor în vigoare, care se bazează pe testarea individuală.

"Strategia constă în definirea de zone clar delimitate geografic, cu populaţie omogenă, şi testarea comunităţilor din zonele respective prin metoda "pooling", respectiv testarea mai multor persoane într-o singură probă", explică dr. Dorel Ţîrţ, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.