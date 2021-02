Revolta unor proprietari de case expropriaţi: „Îşi bat joc de munca de-o viaţă“

Proiectul, care va fi realizat pe fonduri europene, presupune, între altele, închiderea ieşirilor dintre blocuri în bulevard, asfatarea carosabilului şi trotuarelor, înlocuirea firului de contact al tramvaielor şi amenajarea unei piste de biciclete cu două sensuri de mers, lată de 3 metri. Toate acestea, însă, presupun relocarea parcărilor de la şosea în spatele blocurilor, măsură care implică demolarea imobilelor de aici.

„Nu înţeleg gândirea”

Decizia municipalităţii de expropriere a stârnit revolta proprietarilor. „Măcar Ceauşescu a spart căşile ca să dea apartamente la oameni, ăştia demolează pentru parcări”, explică Florian Galea, pensionar şi proprietarul uneia dintre casele afectate.

La fel este şi Doina Dumitru, co-proprietara unui bloc cu trei niveluri şi spaţii comerciale la parter, ridicat după Revoluţie, „Nu înţeleg ce gândire e asta. Cum poţi să-mi demolezi căsoiul pentru care plătesc oraşului impozite de peste 4.000 lei pe an, ca să îi faci parcare unuia de la bloc care, cu maşină şi apartament la un loc, n-o să plăteacă 200 lei pe an?! Nu-i normal!".

Exproprierile se fac în etape. Prima presupunea preluarea unor terenuri şi s-a terminat deja. Exproprierea altor două loturi este în derulare în prezent, după ce Consiliul Local Oradea a probat declanşarea procedurii chiar zilele trecute. Este vorba despre o suprafaţă totală de 2.730 mp, cu mai multe terenuri şi 14 construcţii, dintre care cinci case, alocând, în urma unor raporturi de evaluare, suma de 800.000 de euro pentru despăgubirea proprietarilor.

Trebuie locuri de parcare

Primarul municipiului, Florin Birta, explică decizia prin faptul că administraţia locală a început deja lucrările la proiect, iar persoanele cărora le-au fost desfiinţate locurile de parcare de pe artera afectată trebuie să aibă asigurate altele, în schimb.

Arhitecţii au eliminat toate parcările de domiciliu din proiectul nului Bulevard. Acestea se vor amenaja în locul caselor demolate foto: Primăria Oradea

„Noi am aprobat în trecut exproprierea a patru tronsoane în zona Cantemir - Nufărul. Un tronson l-am expropriat anul trecut vizavi de Lotus Center, iar el a fost pregătit deja pentru începerea lucrărilor. Acumi expropriem încă două tronsoane din cadrul acestui coridor. De ce facem asta? Aţi văzut că am început lucrările la proiectul Nufărul-Cantemir. Prin proiect, trebuie să asigurăm locuri de parcare celor care azi parchează între liniile de tramvai şi blocuri", a spus primarul din Oradea, Florin Birta.

Decizia s-a luat cu votul a 18 consilieri locali liberali, în condiţiile în care aceştia deţin majoritatea în forul legislativ al municipalităţii, aleşii PSD şi UDMR votând împotriva proiectului, însă degeaba. „Nu credem în soluţia folosită de dvs. de a expropria acele case şi a distruge munca de-o viaţă a acelor oameni. Erau şi alte soluţii (n.r. pentru asigurarea locurilor de parcare)", explicat consilierul local PSD Emilian Pavel, fost europarlamentar al formaţiunii: “Am vorbit şi cu expropriaţii la telefon. O doamnă mi-a spus că mama ei când se va muta, se va muta probabil la cimitir, pentru că din banii respectivi nu-şi vor putea cumpăra o locuinţă în condiţii similare", a explicat el.

Munca a trei generaţii

Cel mai valoros imobil care urmează să fie demolat în această etapă este o casă cu etaj, de peste 250 de metri pătraţi, de pe strada Grădina cu Fragi (foto, jos) împărţită în trei apartamente, cu două bucătării şi o terasă mare. Evaluatorul a calculat preţul casei la 230.000 euro, în condiţiile în care pentru o casă similară în zonă se cere suma de 360.000 euro.

Proprietara, Florica Florea (medalion), susţine că va contesta în instanţă valoarea stabilită pentru proprietatea sa.

Proprietara casei de pe strada Grădina de fragi va contesta în instanţă valoarea despăgubirilor Foto: ebihoreanul.ro

„Casa noastră a fost reabilitată acum cinci ani. Fiica mea a investit aici banii de pe un apartament cu trei camere şi, pentru că nu au ajuns, a fost obligată să ia şi un credit. Aici au muncit trei generaţii. Eu ştiu preţul de piaţă al casei. Poate ei sunt plini de bani şi pentru ei nu contează, dar pentru noi este important", spune ea.

„Este nelegală”

Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică prevede că utilităţile publice pentru care se poate apela la această procedură “deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor” însă nu este prevăzută şi amenajarea de parcări.

Avocatul Cristian Rusu (foto), susţine că procedura declanşată de Primăria Oradea este pe lângă lege. “Parcările sunt destinate strict pentru utilitatea privată a proprietarilor de blocuri. Atâta timp cât exproprierea nu priveşte un proiect în folosul general a unei comunităţi ci doar interesul unor persoane private, indiferent de numărul lor, mijlocul legal al deposedării de proprietate în varianta exproprierii este nelegală”, susţine avocatul.

Potrivit acestuia, proprietarii de imobile afectaţi pot contesta decizia de expropriere, nu doar a valorii, printr-o acţiune judecătorească.

