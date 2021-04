Gest impresionant al fotbalistului Erling Haaland, căruia arbitrul Octavian Şovre i-a cerut un autograf. A trimis un pachet special la Oradea

"Un colet surpriză a ajuns azi la sediul nostru! Coletul este din partea renumitului fotbalist al echipei Borussia Dortmund, Erling Haaland şi conţine tricoul personal al marelui fotbalist cu semnătura lui, poze cu autograful său şi o scrisoare adresată preşedintei Simona Zlibuţ. Cuvintele de mulţumire sunt modeste pentru recunoştinţa ce o avem faţă de gestul nobil al acestui sportiv. Vă mulţumim!", au scris pe pagina de Facebook reprezentanţii organizaţiei SOS Autism Bihor, care au postat fotografii cu conţinutul pachetului.

În mesajul ataşat coletului, fotbalistul i-a transmis preşedintei ONG-ului felicitări pentru "treaba grozavă" pe care o face în cadrul asociaţiei: „Dragă Simona, vă trimit toate gândurile bune pentru treaba grozavă pe care o faceţi în România. Bucuraţi-vă, vă rog, de micul meu cadou pe care îl găsiţi în acest pachet. Multă dragoste!”, e mesajul scris de mână al lui Erling Haaland.

Fotbalistul şi-a arătat în acest fel solidaritatea faţă de gestul arbitrului asistent Octavian Şovre care i-a cerut un autograf la finalul partidei din UEFA Champions League.

Arbitrul român şi-a atras un val uriaş de critici din partea oficialilor UEFA şi a opiniei publice, fiind chiar sancţionat şi reţinut de la delegări, cel puţin pentru ultima etapă a sezonului regulat.



După ce s-a aflat că autograful era destinat licitaţiei pregătite de fundaţia orădeană în scop caritabil, mai mulţi sportivi români au decis să i se alăture arbitrului.

Fotbalistul român Ciprian Marica a donat două tricouri, unul al lui şi celălalt, al lui Daniel Nicolae, licitat şi câştigat de el. „Cât am jucat, nu prea am pus preţ pe tricouri. Am făcut schimb cu adversarii şi le-am oferit celor care mi le-au cerut. Dar la diversele acţiuni la care am participat în ultima vreme, am mai păstrat unele, pentru altele am licitat. Voi oferi două dintre cele mai dragi lui Octavian Şovre şi fundaţiei SOS Autism pentru care el şi colegii lui donează suveniruri. Unul este al meu de la "Centenarul fotbalului românesc", iar celălalt este al lui Daniel Niculae, cu autografele tuturor participanţilor, tricou câştigat de mine la licitaţia caritabilă de după eveniment. Sper din suflet sa va fie de folos!", este mesajul transmis de Marica şi postat pe pagina de Facebook a SOS Autism Bihor.