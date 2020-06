Zece comedii negre pe care orice cinefil ar trebui să le vadă. Un celebru regizor are patru prezenţe în top

Conform notelor date de iubitorii filmului pe celebrul portal IMDB, cele mai bine cotate comedii negre acoperă un interval de nu mai puţin de opt decenii.

Cea mai veche producţie este din anul 1940 şi poartă semnătura celebrului Charlie Chaplin, în vreme ce cea mai nouă este o surprinzătoare producţie sud-coreeană, din 2019, care a luat deja o mulţime de premii internaţionale.

Cel mai apreciat regizor de comedii negre este, de departe, Quentin Tarantino, cu patru prezenţe în top 10, însă cea mai bine cotată producţie a lui prinde abia locul trei al clasamentului.

1. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017). Film regizat de Martin McDonagh



2. Snatch (2000). Film regizat de Guy Ritchie



3. Reservoir Dogs (1992). Film regizat de Quentin Tarantino



4. Inglourious Basterds (2009). Film regizat de Quentin Tarantino



5. The Great Dictator (1940). Film regizat de Charlie Chaplin



6. Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb (1964). Film regizat de Stanley Kubrick



7. Django Unchained (2012). Film regizat de Quantin Tarantino



8. Parasite (2019). Film regizat de Bong Joon-Ho



9. Fight Club (1999). Film regizat de David Fincher

10. Pulp Fiction (1994). Film regizat de Quantin Tarantino

Toate producţii din top se bucură nu doar de aprecierea publicului, ci au avut parte de de numeroase premii din partea juriilor de specialitate.

