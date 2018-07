VIDEO Cum a scăpat Florin Salam de răzbunarea interlopilor romi după ce a cântat „Să dispară indienii“: „S-a jurat pe familia lui că ne iubeşte în continuare“

Cântăreţul de manele Florin Salam s-a pus rău cu interlopii de etnie romă din România în urmă cu câteva săptămâni, după o petrecere privată dedicată lui George Cristea, luptător de MMA, şi lui Bebe Cămătaru, membru al clanului cu acelaşi nume.



Un apropiat al lumii interlope, Cristea, cunoscut sub numele de „Boxieru”, l-a apelat video pe cumătrul său, Costel Corduneanu, liderul interlopilor din Iaşi, dedicându-i melodia cântată live de manelistul Salam. „Să dispară indienii, unde apar Cordunenii”, era versul principal al acelui cântec, devenit, ulterior, viral pe Internet.



Considerându-se jignit de versurile compuse pe loc de Florin Salam, interlopul Jean Mărăraşu, zis Brăileanu, membru al unei familii ţigăneşti din Iaşi, l-a ameninţat în mod direct pe manelist. Brăileanu, care în urmă cu doar câteva săptămâni a atacat un şofer în plină stradă cu sabia, şi-a arătat nemulţumirea faţă de Salam prin intermediul unor filme postate pe Facebook şi Youtube.



Primul a fost filmat acum două săptămâni şi a fost vizionat de aproape 100.000 de persoane. În respectiva filmare, Brăileanu l-a ameninţat pe Salam că îi va turna „două, trei sticle de vin în cap”, amintindu-i că se vor întâlni în perioada următoare. De asemenea, interlopul ieşean a cerut ţiganilor din România să-l pedepsească pe manelist când se vor întâlni.



„Când te duci în Canada cânţi la ţigani, la Brăila când te duci, Florine, cânţi la ţigani, la Galaţi când te duci cânţi pentru indieni, la Constanţa, Bucureşti, peste tot, cânţi majoritatea pentru noi. Vreau să ajungă live-ul ăsta în toată ţara şi să ne spui şi nouă opinia ta. Ne-ai cântat şi nouă, toată viaţa ne-ai cântat. Cum ai ajuns tu la concluzia să dispară indienii, să dispară ţiganii?”, a spus Jean Brăileanu, care a cerut tuturor ţiganilor din ţară să îl tragă la răspundere pe Salam pentru „vorbele astea”, numindu-l pe manelist „câine”.

ATENŢIE, VIDEOCLIPUL CONŢINE LIMBAJ LICENŢIOS!





Ameninţări brutale

„Dacă dispar indienii, n-are Betty (n.r. - fiica lui Salam) ce să mai mănânce, că românii când vin la tine îţi dă câte 2 milioane şi câte 3 milioane”, a mai spus Jean Brăileanu. În vârstă de 20 de ani, Brăileau este frate al unui interlop din Iaşi pe nume Vandam Constantin. Tizul celebrului actorul american a devenit celebru în România după ce a cumpărat la licitaţie o parte din casa unui senator, căruia, în tentativa de a-l fugări din casă, i-a săpat mormântul în curte. În cele din urmă, Vandam şi familia sa au obţinut întregul imobil, situat în Copou, cea mai bună zonă rezidenţială a Iaşului.



Dincolo de supărarea pe manelistul Florin Salam, versul „să dispară indienii, unde apar Cordunenii” a reaprins o animozitate mai veche dintre familia lui Brăileanu şi Vandam şi cea a Cordunenilor. Punctul culminant l-a reprezentat o filmare postată online de Alex, fiul lui Costel Corduneanu, la care Brăileanu s-a simţit jignit. Cel din urmă a dezgropat complet securea războiului acum câteva zile, când a realizat o altă transmisiune video brutală, în care a ameninţat că îl va împuşca în plină stradă pe liderul Cordunenilor.



Costel Corduneanu, Florin Salam şi Jean Mărăraşu, zis Brăileanu



„Mă jur pe mormântul lui tăticul meu. De nu o să vezi istorie, care n-ai văzut în viaţa ta Costele, cât de avioane te dai tu şi vorbeşti de avioane. De nu o ieşi crimă în mijlocul străzii, de nu s-o da la Iaşi mandate de 25 de ani (n.r. pedeapsa specifică infracţiunilor de omor calificat) să mă scuipi tu pe mine în gură. Păi tu faci public să îmi arăt eu c**** cu tine. Păi tu m-ai băgat la puşcărie măi p****. Tu eşti pregătit vreodată în viaţa ta pentru mine? Bă, tu eşti pregătit pentru mine, să faci ce vorbeşti tu? Te mierlesc în mijlocul centrului, mă jur să ajung mort lângă tata, voi trage în tine cartuşe până nu mai mişti. De n-o ieşi în Iaşul ăsta istorie! Iese revoluţie la Iaşi! Iese revoluţie şi mandate de 25 de ani”, a afirmat Brăileanu.



Respectivul videoclip a ajuns şi în vizorul poliţiştilor. „Încă din ziua în care a fost publicată respectiva filmare poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal pentru ameninţare”, ne-a precizat Anca Vâjiac, purtător de cuvânt al Poliţiei Iaşi. Pentru a putea fi trimis în judecată, însă, împotriva lui Jean Brăileanu trebuie să fie depusă o plângere penală, lucru care nu s-a întâmplat până acum.

ATENŢIE, VIDEOCLIPUL CONŢINE LIMBAJ LICENŢIOS!



Videoclipul a fost văzut, spun surse din lumea interlopă, şi de membrii clanului Corduneanu. Sâmbătă, 28 iulie, după ora 7.00, o persoană cu cagulă pe faţă a mers la vila din Copou în care locuieşte Jean Brăileanu şi familia sa şi a aruncat cu două sticle de tip cocktail Molotov înspre casă şi maşina BMW X5 din curte. Tentativă de incendiere a eşuat. Speriată, o vecină care l-a văzut pe bărbat a sunat la 112. Au ajuns la faţa locului şi pompierii, însă nu au avut la ce să intervină. La rândul lor, poliţiştii au deschis şi ei un dosar pentru tentativă de distrugere. Sâmbătă, 28 iulie, oamenii legii au declarat că suspectul nu a fost identificat.



Casa din Copou a interlopilor ieşeni



Cum s-a tranşat conflictul de Salam

Dacă războiul dintre interlopii din Iaşi continuă, membrii familiei Constantin jurând răzbunare, supărarea ţiganilor ieşeni pe manelistul Florin Salam ar fi trecut. Surse din lumea interlopă au precizat că Jean Brăileanu ar fi discutat telefonic cu artistul, care i-ar fi explicat că nu are nimic personal cu ţiganii.

„A fost o discuţie cu Florin Salam cu treaba cu indienii. S-a rezolvat, s-a jurat omul pe copiii lui, pe familia lui că ne iubeşte în continuare, a dat explicaţiile care trebuie”, a spus Brăileanu. Vocile rele spun că Salam chiar ar fi plâns la telefon şi s-ar fi jurat că el îi iubeşte în continuare pe cei care îi umplu buzunarele cu bani la fiecare cântare dedicată interlopilor.



Potrivit unor surse din lumea interlopă, în apărarea lui Salam ar fi sărit şi interlopul bucureştean Mircea Nebunu, care a relatat pe Facebook că i-au scris mai mulţi ţigani supăraţi de versul cu indienii. Nebunu a îndemnat la calm şi a cerut să nu fie băgat în discuţia despre Salam.