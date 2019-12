VIDEO Cum arată trenul românesc de mare viteză fabricat la Paşcani. Vehiculul, dezvoltat departe de ochii lumii, a fost filmat în timpul testelor

Trenul a fost prezentat în premieră de către reprezentanţii România Feroviară, mai multe fotografii şi un film cu acesta fiind de asemenea făcute publice.



Potrivit sursei citate, prototipul DMU de la Electroputere VFU Pascani are trei vagoane şi o capacitate de transport de 200 locuri pe scaune.

"Testele oficiale au inceput in septembrie la CTF Faurei unde a alergat si cu 160km/h si a realzat testele de tractiune si franare. In acest moment automotorul realizeaza testele de panta in vederea autorizarii pe Predeal, incarcat cel mai probabil cu saci umpluti cu nisip, aproape sau putin peste capacitatea maxima de incarcare", au precizat reprezentanţii România Feroviară, care au mai scris că "sunt sanse ca acest DMU sa plece la export".



Reprezentanţii Electroputere VFU Paşcani nu a au putut fi contactaţi şi, până în prezent, nu au oferit nicio poziţie oficială referitoare la acest tren.



România este codaşă la nivel european în ceea ce priveşte viteza medie de rulare a trenurilor. Potrivit reprezentanţilor din domeniu, viteza medie de deplasare a unui tren de călători, în ţara noastră, este de 43 de kilometri. Una dintre cauzele care determină acest lucru este infrastructura feroviară deficitară.