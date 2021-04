Surse: Mihai Chirica, suspect în dosarul DIICOT legat de cedarea unui teren. Se cere suspendarea urgentă din funcţia de primar al Iaşiului

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, este suspect în dosarul DIICOT în legătură cu concesiunea unui teren al Primăriei către familia unor oameni de afaceri din Iaşi. Chirica este suspectat că a omis să sesizeze organele judiciare, deşi ştia despre săvârşirea unei infracţiuni, aşa cum prevede articolul 263 din Codul penal, scrie g4media.ro.

„Documentele solicitate de către DIICOT Iaşi sunt ca urmare a unei sesizări pe care Municipiul Iaşi a făcut-o încă de la începutul acestui an. Pentru verificarea şi analizarea celor sesizate de noi, procedura îi obligă să se prezinte la sediul instituţiei pentru ridicarea actelor necesare desfăşurării anchetei. Colegii mei au pus la dispoziţie toate documentele solicitate, activitatea Primăriei nefiind întreruptă niciun moment pe parcursul cererii din partea DIICOT Iaşi. Personal le-am dat tot concursul şi am cerut colegilor mei care gestionează acest tip de documentaţii să pună la dispoziţia acnhetatorilor toate documentele solicitate. Am încredere că verificările vor face lumină în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest caz, iar dacă s-au înregistrat încălcări ale legii cei vinovaţi trebuie să plătească”, a declarat, luni, 26 aprilie, primarul Mihai Chirica.

Senatorul Marius Bodea i-a solicitat preşedintelui PNL, Ludovic Orban, suspendarea urgentă a lui Mihai Chirica din funcţiile politice pe care le deţine.

„Mihai Chirica a fost pus oficial sub acuzare de procurorii DIICOT în dosarul tunului imobiliar de pe Sărărie. Este însă doar începutul sfârşitului pentru probabil cea mai prolifică mafie din toată administraţia din România, cea de la Iaşi. De aici începe un tăvălug pe care absolut nimeni nu îl mai poate opri. Îi solicit Preşedintelui PNL, Ludovic Orban, să-l suspende de urgenţă din funcţiile politice pe care le deţine şi să se delimiteze de acest personaj sinistru. Doar Orban poate face curăţenie în filiala Iaşi, în condiţiile în care aceasta este condusă de un alt penal, Costel Alexe”, a transmis Marius Bodea.

Potrivit unui comunicat de presă emis de DIICOT, ancheta vizează infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu în formă continuată şi instigare la infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual. Activitatea infracţională ar fi fost posibilă prin acordarea sprijinului de specialitate de către avocaţi, notari şi funcţionari publici din cadrul Primăriei Iaşi, mai arată sursa citată. „În cauză s-a reţinut faptul că, în cursul anului 2016, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unui teren din patrimoniul unei instituţii publice, pe care au construit o clădire, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei”, precizează reprezentanţii DIICOT. Mai multe persoane au fost audiat luni, 26 aprilie, şi în cursul nopţii, iar patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore.

