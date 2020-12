Romeo Cozma, primul doctor în jazz din România: „Oschanitzky a fost un reper pentru mine. Încă mă fascinează“

A fost un vis împlinit. Având experienţa proprie de autodidact, mi-aş fi dorit să am şi eu un profesor, un îndrumător, cineva care să-mi explice anumite lucruri care mă preocupau. Bineînţeles că asta nu s-a putut până în anii ’90. După ’90, au apărut primele clase de jazz şi în România. Am propus conducerii Conservatorului, cum se numea atunci, să înfiinţăm o clasă de jazz şi mi s-a aprobat solicitarea. Am reuşit să-mi împlinesc acest vis de a le oferi generaţiilor noi, tinerilor pasionaţi şi dornici să cânte jazz, posibilitatea de a avea o îndrumare profesionistă. Chiar dacă a fost mai greu la început, treptat lucrurile s-au aşezat şi, iată, am sărbătorit anul trecut 25 de ani de existenţă a clasei de Jazz şi Muzică Pop de la Iaşi.

- Ce calităţi v-aţi străduit să le cultivaţi studenţilor?

Am încercat să le fiu de folos în special în zona creativităţii, pentru că jazzul este o muzică a imaginaţiei, a creativităţii, a fanteziei. În plus, jazzul se bazează şi pe un element specific: improvizaţia spontană. Am încercat, împreună cu colegii mei, să transmit o parte din experienţele mele muzicale şi sper că am şi reuşit. Ca dovadă, o parte dintre cei care au absolvit au reuşit să se impună pe scena românească şi internaţională ca muzicieni de valoare. Aici aş aminti câteva nume: Luiza Zan, formaţia SLANG, formaţia C.A.L.I. Quartet. Acestea sunt doar câteva dintre numele care s-au remarcat în ultimii ani şi care au absolvit clasa noastră de jazz.

Cinematografe, poezie şi astronomie

- De-a lungul timpului v-aţi îndreptat atenţia şi către alte domenii?

Da, am şi alte hobby-uri. Aş începe cu cinematografia, pentru că am fost pasionat de cinema încă de mic, îmi plăcea în mod special muzica filmelor. De asemenea, am fost pasionat de literatură, de poezie, de filosofie şi, nu în ultimul rând, de astronomie. Tot timpul am fost fascinat de cer, de misterul universului, de infinitul de deasupra noastră. De multe ori mi-am pus întrebarea: „Cât timp durează veşnicia?“. Nu am aflat încă răspunsul – cine ştie dacă vom afla vreodată. Astronomia e una dintre pasiunile mele. Am urmărit cu sufletul la gură prima ieşire a omului în spaţiu, prima aselenizare, în 1969. Şi apoi toate aventurile care au urmat acelui succes uriaş. Îmi plac, de asemenea, excursiile. Îmi place sportul foarte mult, practic chiar şi acum tenisul, fotbalul şi înotul.