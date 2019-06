Răsar vilele în familia primarului Iaşului. Chirica a recunoscut că şi fiicele sale de gimnaziu au o casă de lux pe numele lor

Proprietatea de 240 de metri pătraţi a fost dobândită de cele două fiice ale lui Mihai Chirica în anul 2012, ca urmare a unei sentinţe judecătoreşti pronunţată de justiţia din Iaşi. Decizia respectivă punea capăt partajului dintre Mihai Chirica şi fosta sa soţie, Ana Maria Fodoreanu.



Anterior, vila aparţinuse celor doi, prin partaj dreptul de proprietate fiind transferat celor două fiice. Tot atunci, custodia copiilor a fost încredinţată mamei, motiv pentru care edilul Iaşului a considerat că nu trebuie să treacă în declaraţia de avere acel imobil, asupra căruia are şi în prezent drept de uzufruct. Vila este situată pe Aleea Tudor Neculai.

Potrivit Codului Civil „dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a se bucura de lucrurile ce sunt proprietatea altuia şi de a le culege fructele naturale, industriale şi civile, întocmai ca însuşi proprietarul lor, însă cu îndatorirea de a le conserva substanţa”.

Acum trei zile, Mihai Chirica şi-a actualizat declaraţia de avere de anul acesta şi a inventat un capitol pe care l-a intitulat „suplimentar în afara prevederii”, în dreptul căruia a trecut clădirea de 240 de metri pătraţi deţinută de copii, invocând în acest sens sentinţa de partaj.

Casa de pe Aleea Tudor Neculai a fost construită de firma Conest în 2011. Ea a fost cumpărată de Mihai Chirica cu aproximativ 40.000 de euro, potrivit Reporteris. Înainte de a se angaja în Primărie, Chirica a lucrat chiar la Conest, firma care a derulat şi derulează nenumărate contracte cu municipalitatea ieşeană.



Anterior, într-un interviu pentru „Ziarul de Iaşi”, Chirica preciza despre acest subiect: „Locuinţa din Tudor Neculai care a rămas prin decizia judecătorească copiiilor o găsiţi în declaraţie, este o falsă problemă. Tot conform deciziei judecătoreşti, printr-o formă de uzucapiune terenul devine de drept al celui care deţine locuinţa. Automat am făcut o corecţie la notariat şi s-a transferat pentru că de drept revenea copiiilor. S-a terminat şi acest proces de înregistrare deplină a actului de proprietate pe numele celor două fete, după care, în calitate de custode al copiiilor pe care îl are soţia, declaraţia de avere trebuie să o facă în continuare ea, nu eu. Totul a rămas în proprietatea copiiilor, dar custodele este fosta soţie. Aceeaşi situaţie o găsiţi şi la Rareş (primul copil al primarului din prima căsătorie, n.r.), nu ştiu dacă în momentul de faţă, din discuţiile cu Roxana (prima soţie, n.r.) el este sau nu în posesia unei proprietăţi, dar eu nu am cum să o notez pentru că custodele de drept este ea.”

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Primăriei Iaşi, Mihai Chirica are domiciliul legal chiar în vila deţinută de fiicele sale, pe care a declarat-o public abia acum. Surse apropiate primarului spun că acesta locuieşte într-o altă vilă, situată în Platoul Însorit, cartier învecinat. Acea vilă ar fi deţinută de soacra lui Chirica, care deţine afaceri în domeniul alimentar.

Săptămâna trecută, publicaţia online Reporteris a dezvăluit că fiul de 1 an şi 11 luni al primarului Mihai Chirica, Ştefan, a devenit proprietar al unui case şi a unui teren situat în zona centrală a Iaşului după ce a plătit 250.000 de euro în schimb. Ştefan ar fi fost reprezentat de bunica sa, Silvia Chirica.



