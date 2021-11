Preşedinte de filială PNL: „Premierul va fi liberal. Vă spun categoric“

Primul premier din Guvernul PNL-PSD-UDMR va fi liberal, potrivit afirmaţiilor unui preşedinte de filială PNL. Este vorba de Alexandru Muraru, deputat liberal şi preşedinte al filialei PNL Iaşi. „Prim-ministrul va fi de la PNL. Asta pot să vă spun categoric. Este foarte sigur”, a spus Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, la VIVA FM. Declaraţia a fost făcută în contextul negocierilor dintre PNL şi PSD pentru formarea unui nou guvern.

Liberalul Alexandru Muraru a vorbit şi despre electoratul PNL. „Eu nu cred că un electorat se poate simţi trădat. Cred că un electorat are aşteptări în baza unui program de guvernare. Noi, în campania electorală din 2019, nu am avut de unde să ştim că această coaliţie de guvernare cu USR va dura zece luni. Noi ne-am îndeplinit mandatul cu care am mers. Cert este că se poate da răspuns uşor la întrebarea: Cine a vulnerabilizat foarte mult această majoritate parlamentară? Cu siguranţă nu au fost miniştrii PNL”.

