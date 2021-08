Premieră medicală la o maternitate din Iaşi. O femeie de 220 kg a născut al cincilea copil

O femeie în vârstă de 37 de ani, cu o greutate de 220 kg, a născut al cincilea copil, la maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi. Acest caz este o premieră pentru medicii din zona Moldovei, iar o echipă formată din trei medici, chirurgi şi anestezişti au fost alături de femeie 24/24h, pentru ca totul să se desfăşoare conform planului.

„Astăzi ne-am aflat în faţa unui caz deosebit din punct de vedere medical şi administrativ, la nivelul regiunii şi în România. Felicit echipa spitalului. A fost o provocare. Am fost pregătiţi din timp. Masa are o capacitate de până la 300 kg”, a declarat Robert Dâncă, manager al Maternităţii Cuza Vodă din Iaşi.

Femeia avea mai multe comorbidităţi asociate, majoritatea din cauza greutăţii.

„Ne aflăm în faţa unei premiere medicale în Iaşi şi în ţară. O gravidă cu o obezitate morbidă, 220 de kg, cu o serie de comorbidităţi asociate, hipertensiune şi ulcer varicos. Din fericire, am făcut faţă cu brio acestei provocări. Astăzi, la 11 jumătate a născut pe cale naturală 3.080 de grame. Nu au fost evenimente şi complicaţii. Urmează o monitorizare a evoluţiei. Din fericire, am fost pregătiţi din punct de vedere logistic, medical. Va mai rămâne în spital minim 3-5 zile. Copilul a primit nota 8. Se află sub supravegherea echipei de neonatologie. Am avut o echipă mare. Succesul cazului se datorează mai multor medici”, a transmis Mihaela Grigore, medic la maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi.