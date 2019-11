Poveste terifiantă într-un apartament din Iaşi. Un copil a fost obligat să bea urina unei colege: „Nu am mai ştiut de mine”

Liviu Pascu se află şi acum în arest preventiv, şi a contestat decizia de condamnare. Victima sa a fost un copil ce provine dintr-o familie defavorizată, care a rămas cu sechele în urma incidentului.

Povestea a avut loc pe 24 octombrie 2018, atunci când Pascu a mers la o sală de jocuri, în care se afla un copil minor, şi l-a luat pe acesta la domiciliul său. Judecătorii au precizat că minorul nu a fost efectiv forţat să meargă după Pascu, însă a făcut-o deoarece îi era frică de el.

După ce a ajuns în apartamentul din Cantemir al lui Pascu, minorul a fost supus unor umilinţe greu de imaginat. Potrivit unei filmări publicate pe Facebook a doua zi, copilul este lovit de către Pascu, dar şi de către una dintre fiicele sale, şi, la un moment dat, este forţat să bea urină dintr-un recipient. La scenă a asistat, pe lâng major, cele două fiice ale sale, precum şi o prietenă de-a acestora.

„Mi-a fost greaţă. M-am simţit foarte jignit, nu mai ştiam de viaţa mea când mi-au dat drumul şi am plecat de acolo, eram conştient că filmarea o să ajungă pe Facebook pentru că eu am văzut că o colegă de-a lui fiică-sa filma în timp ce mie mi-au dat să beau urină (...) O săptămână nu am mai ştiut de mine, mulţi prieteni nu mai stăteau cu mine, chiar şi maică-mea, când a aflat, nu mai ştia ce să facă. A suferit şi mama mea“, a declarat în instanţă victima.

La proces au fost audiate şi fiicele individului, care au încercat să îi ia apărarea. Acestea au spus că în pahar nu se afla urină, ci ceai de ceapă. „Cu privire la efectele extrem de puternice pe care infracţiunile inculpatului le-au produs asupra minorului, inculpatul, deşi le conştientizează (pentru că exact acesta a fost scopul în care a acţionat), nu le regretă în nici un fel, considerând că minorul merită să primească tratamentul pe care i l-a aplicat“, a mai motivat instanţa.