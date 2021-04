Politehnica Iaşi stă pe un butoi cu pulbere. Suporterii protestează, iar angajaţii care contrazic „patronii” sunt daţi afară

Politehnica Iaşi, clubul în cadrul căruia scandalurile sunt la ordinea zilei, pare condamnat la retrogradare în acest sezon, din cauza rezultatelor dezastruoase, dar mai ales din cauza scandalurilor care nu dau vreo şansă de revenire în această ultimă parte a sezonului.

Consiliul Director, preşedintele executiv, suporterii, dar şi o parte a angajaţilor sunt într-un război interminabil, cu acuze de o parte şi de alta. Trei posturi au fost desfiinţate de către CD, din cauza faptului că oamenii care erau angajaţi au avut curajul să comenteze deciziile „patronilor”.

Partenerii au început să se retragă, ca urmare a deciziilor luate de Consiliul Director, ultima veste venind chiar astăzi, la adresa clubului din Copou. Este vorba despre compania care, în urmă cu puţin timp, a oferit o mână de ajutor Politehnicii, echipa şi staff-ul făcând deplasările cu un autocar pus la dispoziţie de către Tarsin.

”Începând cu data de 6 aprilie 2021, compania Tarsin îşi retrage sprijinul acordat CSM Politehnica Iaşi în urma desfiinţării postului de preşedinte executiv, ocupat de domnul Ciprian Paraschiv. Precizez că garanţia unui parteneriat benefic pentru ambele părţi, care să aducă beneficii de imagine şi performaţă, o reprezenta domnul Ciprian Paraschiv, prin conduita şi calităţile demonstrate de-a lungul ultimilor ani în fotbalul românesc”, a transmis compania, printr-o adresă trimisă clubului din Copou.

Conform fostului preşedinte Ciprian Paraschiv, compania ar fi vrut să se implice mult mai mult în viitorul apropiat, dorind să investească la gruparea alb-albastră.

Suporterii continuă războiul cu Comitetul Director

Suporterii ieşeni au împânzit în weekend-ul trecut oraşul cu mesaje adresate Comitetului Director.

*Pe pânză, în cântece, în orice idee, oricât de mult apasă/ Să fie clar Peluza Nord nu-i de vânzare şi nu stă cu trădători la masă

*De 10 ani convieţuim cu un sistem stagnant/ Fără valorile şi fără respectul ce-l datorăm clubului nostru drag. Plecaţi!

*Când "cuibul" este deranjat toţi şobolanii pleacă/ Rămân doar cei ce vor un club curat şi au coloana dreaptă

*Singura presiune admisă e cea a idealurilor/Dragostea faţă de culori, întotdeauna deasupra banilor

Nicolo Napoli cere linişte

Nicolo Napoli cere linişte, pentru ca echipa să îşi poată îndeplini obiectivul de a se salva de la retrogradare. Tehnicianul a ameninţat de mai multe ori cu plecarea în ultima săptămână, dar a fost convins să rămână la cârma echipei.

”Nu este situaţia mea importantă, ci situaţia generală. Echipa vede asta, se uită la asta. Nu este linişte. Dar eu vreau ca echipa să-şi facă meseria şi împreună cu noi, staff-ul. Vreau să fim cu toţii împreună. Avem nevoie de linişte, avem nevoie de puncte. Fără linişte nu putem face puncte. Şi e normal că eu îmi doresc să facem acest lucru. E normal că decizia mea este să plec, când văd ce se întâmplă în general la club. Eu am venit cu gândul de a face lucruri bune la Poli Iaşi, am venit cu inima deschisă. Am venit de o lună şi am văzut tot ce se întâmplă aici. Dar aşa nu se salvează echipa de la retrogradare!”, a declarat Nicolo Napoli, la conferinţa de presă organizată astăzi.

Consilierii locali ieşeni vor vota mâine un proiect de hotărâre prin intermediul căruia Politehnica Iaşi ar urma să primească o sumă de bani, însă mai mulţi politicieni au ameninţat că vor vota „împotrivă”, din cauza dezordinii din cadrul clubului.

Reporterul „Adevărul” a încercat să discute cu Leonid Antohi, membru în Comitetul Director, dar acesta nu a dorit să comenteze situaţia.

