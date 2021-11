Pandemia nu opreşte dezvoltarea imobiliarelor. Preţuri cu până la 20.000 de euro mai mari în ultimul an

Piaţa imobiliară din Iaşi este într-o continuă creştere, la fel ca în toate marile oraşe ale ţarii, în ciuda crizei provocate de pandemie. Preţurile apartamentelor au crescut cu câteva sute de euro pe metru pătrat, cele mai mari creşteri fiind înregistrate la blocurile noi, dar chiar şi la blocurile mai vechi de 10 ani preţurile au continuat să crească.

Chiar dacă sunt zone în care preţurile ajung şi la 2.000 de euro metrul pătrat, clienţii continuă să cumpere apartamente, populaţia judeţului şi implicit a municipiului Iaşi fiind şi ea într-o continuă creştere în ultimii ani. Apartamentele se vând chiar înainte ca blocurile să fie construite, în faza de schiţă.

„Mergem cu clienţi şi le arătam apartamente in blocuri care seamănă cu cele care urmează sa se construiască, iar aceştia cumpara apartamentele chiar si cu un un an înainte de a fi ridicat blocul. Preţurile pe metru pătrat depăşesc 1.000 euro in majoritatea zonelor, iar cele mai căutate sunt blocurile noi, de către tineri cu varste cuprinse între 25-40 de ani”, a declarat Ştefan Apostol, agent imobiliar.

Populaţia municipiului a început să crească în ultimii ani datorită multinaţionalelor care îşi deschid tot mai multe birouri în clădirile din centrul oraşului.

„În Centrul Civic, preţurile apartamentelor depăşesc 1.850 euro pe metrul pătrat, asta dacă este cumpărat direct de la dezvoltator. O altă zonă bună este Copoul, acolo unde un apartament porneşte de la 1.400 de euro metrul pătrat, dar preţurile au început să crească şi în zone de la marginea Iaşului, precum CUG sau Bucium”, a mai spus agentul imobiliar ieşean.

Preţurile au crescut foarte mult şi la case în ultimul an, foarte căutate fiind chiar şi duplexurile. Preţul unei case în afara oraşului, dar la doar câteva minute de centru, depăşeşte acum 110.000 de euro, chiar dacă în urmă cu un an sau doi în aceeaşi zonă se putea achiziţiona o casă cu 85.000 - 90.000 de euro. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu casele cu mai puţini metri pătraţi, care în urmă cu trei ani costau 60.000 de euro. În acest moment, din cauza faptului că zonele s-au dezvoltat, cartierele au acum mai mulţi locuitori, străzile s-au asfaltat, iar în zonă s-au deschis şi magazine care ajută la deplasări mai puţine spre oraş, preţurile au crescut cu până la 20.000 de euro.

