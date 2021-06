O profesoară din Iaşi a cheltuit aproape 50.000 lei pe teste PCR pentru a-şi vizita mama în spital. „Am o valiză de teste. Gâtul şi nasul meu sunt foarte afectate”

Prof. univ. dr. Cornelia Bejan, cadru didactic în cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, acuză un spital privat că a obligat-o să se testeze zilnic pentru a putea să îşi viziteze mama internată în unitatea medicală din Iaşi.

Femeia spune că a cheltuit aproape 50.000 lei pe teste PCR.

„Am o valiză de teste PCR, pe care le-am făcut pe parcursul acestei pandemii. Mai exact din luna martie 2020 până pe data de 14 aprilie 2021 am făcut teste zilnic sau uneori la două zile pentru a-mi putea vizita mama internată la spitalul Arcadia în secţia de îngrijiri paliative. Am fost obligată să fac aceste teste pentru că altfel nu îmi permiteau accesul la mama mea, ceea ce nu este normal. (...) Am cheltuit pentru aceste teste aproximativ 50.000 de lei, cele mai ieftine erau la IRO, 220 de lei, şi am mai făcut la Praxis, unde costau 250 de lei”, a declarat prof. univ. dr. Cornelia Bejan.

De asemenea, cadrul universitar din Iaşi subliniază faptul că în urma numeroaselor testări, căile respiratorii i-au fost afectate.

„Imaginaţi-vă că de la atâtea probe recoltate, gâtul şi nasul meu sunt foarte afectate, iritate şi sensibile. M-am înscris pe lista de aşteptare pentru vaccinare, pentru a nu mai fi nevoită să suport testele, însă mi-au transmis de la Spitalul Arcadia că cei vaccinaţi pot transmite boala şi tot îmi trebuie test. Mereu mi-au cerut test. Urmează să mă vaccinez pentru a pleca în Brazilia”, a adăugat prof. univ. dr. Cornelia Bejan, pentru bzi.ro.

„A murit în condiţii grele”

Pentru internarea mamei, profesoara Cornelia Bejan plătea suma de 180 de lei pe zi. Mama femeii a decedat pe data de 14 aprilie 2021, atunci când a fost efectuată şi ultima testare.

„A murit în condiţii grele. Am hotărât împreună cu familia să o ducem la cel mai scump spital privat din Iaşi pentru că ne-am gândit că şi serviciile medicale vor fi cele mai bune. Fiul meu, de câte ori îşi dorea să îşi viziteze bunica, era obligat să îşi facă şi el testul. Testele care ni se cereau trebuiau să fie efectuate în ziua precedentă de a mă prezenta la mama, cel mult cu o zi în urmă”, mai spune prof. univ. dr. Cornelia Bejan.

Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi spune că fiecare spital are dreptul de a stabili propriile reguli în prevenirea raspândirii coronavirusului.

„Reprezentanţii aleg modul în care îşi protejează atât pacienţii, cât şi personalul. Se poate spune că a fost vorba despre un abuz din partea spitalului, dar şi femeia putea face o reclamaţie încă de atunci. Să ne amintim că la începutul pandemiei vizitatorii nu aveau voie să intre la pacienţi în spital nici cu test negativ, nici fără test. Iniţial se ştia că un test PCR este valabil 48 de ore, iar mai târziu – 72 de ore. Dacă stăm şi ne gândim, această femeie a suportat cel puţin 250 de teste PCR, care ştim că nu sunt plăcute. Dacă se va hotărî să facă o plângere oficială, vom face verificări”, a declarat pentru bzi.ro dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.

Până la momentul publicării acestui articol, reprezentanţii spitalului privat nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere referitor la acest caz.

Vă recomandăm să citiţi şi: