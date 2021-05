Noi detalii despre asistentul medical care s-a sinucis pe calea ferată, la Iaşi. Ce a făcut în ziua fatidică

Ancheta legată de gestul făcut de Florin Pintilii, bărbatul care a ales să îşi pună capăt zilelor joi seara, la intrarea în Iaşi, aduce noi detalii.

Sursele „Adevărul” dezvăluie că asistentul medical (care era şi antrenor în ligile inferioare din România) era în depresie din cauza problemelor pe care le avea cu soţia sa. De asemenea, acesta se pare că se simţea singur şi părăsit de cei din jur, în ultima vreme.

Înainte de a face gestul care i-a adus sfârşitul, Florin Pintilii a stat câteva ore de vorbă cu un prieten, acesta din urmă crezând că totul va fi bine, în urma discuţiei avute în cursul dimineţii. Totuşi, doar câteva ore mai târziu, ieşeanul s-a aruncat în faţa trenului Iaşi-Paşcani şi nu a mai avut nicio şansă.

„Sincer eu am plecat cu conştiinţa împăcată, gândindu-mă că l-am convins prin tot ceea ce am discutat cu el să recurgă la astfel de gesturi şi am încercat să îi explic că viaţa e foarte frumoasă. Nu mi-a dat nimic de înţeles, a plecat oarecum zâmbind, bucuros, să zicem împlinit şi se bucura, a apreciat că vorbesc cu el, că mă întâlnesc cu el, că ţinem legătura şi încă nu l-am uitat şi am crezut că uşor, uşor va trece. Din păcate, nu ştiu ce s-a întâmplat din momentul despărţirii noastre până la serviciu, ducând cererea de concediu medical pe care trebuia să o ducă. Ce s-a întâmplat, ce a fost în capul lui, nu ştiu”, a spus Petrică Băsăscu, un prieten apropiat din lumea fotbalului.

Gestul lui Florin Pintilii a şocat întreaga suflare fotbalistică a Iaşului, fostul antrenor fiind cunoscut cel puţin la nivelul judeţelor Iaşi şi Neamţ.