Moartea neaşteptată a unui profesor din Iaşi, la doar 45 de ani. Ce i-a adus sfârşitul în lupta cu COVID-19

Adrian Scuriu, profesor de Limba şi Literatura Română la Şcoala Gimnazială “George Călinescu”, a murit la doar 45 de ani. Conform primelor informaţii, el nu suferea de alte boli, care să îi grăbească moartea, dar infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi-a spus cuvântul în doar câteva zile de Terapie Intensivă.

„Nu am fost medicul curant al domului profesor, dar ceea ce pot spune e că, din tot ceea ce ştiu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie şi care este prevăzut. S-a făcut tot absolut posibil, atât înainte de a ajunge la ATI, cât şi acolo. Din nefericire, în cazul său este vorba despre un alt paradox al acestei boli. E vorba de acea furtună de citokine, a distrucţiei anatomice a ţesutului pulmonar. Am pierdut din cauza acestui virus vieţi la vârste fragede. Am pierdut tânăr de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boală. Am pierdut adult tânăr de 47 de ani fără comorbidităţi, în timp ce pe tatăl său în vârstă de 71 de ani l-am salvat”, a declarat Carmen Dorobăţ, medic primar infecţionist la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, pentru presa locală