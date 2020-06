Maria, fata de la ţară care a luat 10 la Evaluarea Naţională. Diriginta: „Pentru ea, cel mai frumos cadou este o carte“

46 de elevi din judeţul Iaşi au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională înainte de contestaţii, 45 fiind obţinute de către elevi din municipiul Iaşi, fiind o singură medie de 10 la şcolile din mediul rural. Maria-Elisabeta Baltag este cea care a adus Şcoala Profesională din Cozmeşti, judeţul Iaşi, în topul şcolilor ieşene după rezultatele la Evaluarea Naţională.

Are 15 ani şi spune cu modestie că meritul nu este în totalitate al ei, ci şi al profesorilor care au îndrumat-o de-a lungul acestor ani. „Pentru a obţine aceste rezultate am învăţat în mod constant pe parcursul tuturor anilor de şcoală şi am avut parte de profesori dedicaţi care s-au implicat cu adevărat în pregătirea mea şi a colegilor mei. Vreau să le mulţumesc pe această cale tuturor profesorilor mei”, spune Maria-Elisabeta Baltag.

Perseverenţa şi încrederea în sine au fost ingredientele secrete ale acestei reuşite. „Nu m-am simţit descurajată de faptul că sunt din mediul rural. Consider că şi un elev de la ţară poate obţine rezultate la fel de bune ca şi elevii din mediul urban. Am avut mereu curajul să pun întrebări şi să clarific orice lucru neînţeles”, mărturiseşte eleva de 10 din judeţul Iaşi.

Spune că i-a fost puţin teamă la matematică, dar nici această materie nu i-a dat prea multe bătăi de cap. „Mi-a fost puţin teamă la matematică, dar nu pot spune că mi-a dat bătăi de cap vreun subiect. Am alocat destul de mult timp pregătirii pentru Evaluarea Naţională, dar am putut să mă implic şi în alte activităţi. Familia mi-a fost mereu alături, iar mama a fost cea care m-a susţinut în toate activităţile mele şcolare şi extraşcolare”, adaugă Maria în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

Acum oscilează între două licee din municipiul Iaşi: Colegiul Naţional Iaşi şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. „Cunosc elevi care au terminat aceste licee şi au fost multumiţi. Vreau să urmez un profil de matematică-informatică deoarece consider că îmi va fi mai uşor să urmez o facultate în orice domeniu”, mai spune Maria.

Domeniul care îi face cu ochiul elevei este jurnalismul. Gândindu-se pe mai departe, Maria spune că nu ar pleca din ţară. „Pe viitor vreau să rămân în ţară deoarece consider că şi aici mă pot dezvolta şi pot contribui la viitorul ţării mele”, spune Maria.

În fiecare an a participat la concursuri şi olimpiade judeţene. După fiecare participare s-a întors acasă cu premii şi menţiuni. Anul trecut s-a calificat la etapa naţională a concursului de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum”, unde a obţinut o menţiune.

„Maria este cel mai bun exemplu că învăţământ de calitate se poate face oriunde, trebuie doar să-ţi doreşti acest lucru. Ea este un copil foarte inteligent, căruia i-a plăcut dintotdeauna să scrie şi să citească. Pentru Maria, cel mai frumos cadou este o carte. Cu siguranţă bagajul ereditar şi-a spus cuvântul, însă coroborat de dragostea ei de carte, ambiţia, perseverenţa şi munca depusă în toţi anii de şcoală. Pe noi, profesorii, ne-a făcut mândri şi ne place sa credem ca fiecare a contribuit, într-o mai mică sau mai mare măsură, la această realizare a ei”, spune Ludmila Lipcanu Diaconu, diriginta Mariei.

Maria-Elisabeta Baltag nu se află printre primii elevi ai judeţului doar datorită rezultatelor sale la Evaluarea Naţională, eleva Şcolii Profesionale Cozmeşti a avut media 10 în toţi anii de gimnaziu.