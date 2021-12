Ginecologul viral pe TikTok, care dă sfaturi pe înţelesul tuturor. „Se vede că în şcoli lipseşte educaţia sexuală” | VIDEO

Gravide neinformate sau tinere care au întrebări la care doar un specialist are răspunsuri îl urmăresc, zilnic, pe dr. Adrian Sescu, medic ginecolog în cadrul Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi. Are 29 de ani şi a ales să ofere ajutor şi în afara programului de la spital. Zilnic, zeci de adolescente îi scriu, aşa că, atunci când nu este la spital, medicul se ocupă de urmăritorii de pe TikTok, care ar putea fi consideraţi un alt tip de pacienţi.

„Mă uitam la unele videoclipuri legate de obstetrică pe YouTube şi am zis că ar fi de ajutor să postez pentru a informa pacientele. După o vreme am realizat că multe dintre gravidele care mă urmăresc pe TikTok sunt foarte puţin informate despre ceea ce reprezintă o sarcină şi patologiile asociate. Am decis să dedic o parte din timpul meu pentru a vorbi şi a ajuta cu unele sfaturi aceste paciente”, spune medicul ieşean.

Sute de întrebări

Dr. Adrian Sescu este urmărit de peste 200.000 de oameni pe TikTok. Prin intermediul acestei aplicaţii, el oferă informaţii medicale cu ajutorul unor filmuleţe.

„Sutele de întrebări pe care le primesc sunt în mare parte legate de sarcină, dar sunt multe paciente care prezintă interes pentru toate domeniile medicinei”, a declarat dr. Adrian Sescu, medic ginecolog la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi.

Contul de TikTok a fost deschis în urmă cu mai multă vreme, însă primele filmuleţe au fost publicate în luna noiembrie 2020. Într-un an, ginecologul ieşean a reuşit să adune pe contul său peste 200.000 de urmăritori. Vârsta acestora este cuprinsă între 16 şi 30 de ani, dar spune că primeşte frecvent întrebări şi de la fete mai mici de 16 ani. Acestea îi scriu pentru a se informa de la el, deoarece nu cunosc prea multe informaţii despre viaţa sexuală şi riscurile ei. Iar medicul vorbeşte pe înţelesul tuturor.

Sursa: TikTok/@drsescu

Lipsa educaţiei sexuale

Ginecologul Adrian Sescu subliniază nevoia educaţiei sexuale în şcoli. Declaraţia este făcută în contextul în care multe întrebări pe care le primeşte sunt legate de viaţa sexuală.

„Încerc să răspund cât de repede pot, dar răspund când am puţin timp liber. Ceea ce îmi doresc să fac pe TikTok nu este să dau consultaţii, acestea se fac în cabinetul medical. De aceea, fiecare răspuns se termină cu «mergeţi la un consult». Marea majoritate a fetelor care îmi adresează întrebări fac parte din categoria de vârstă 16 - 30 de ani, dar am primit întrebări şi de la persoane mai tinere de 16 ani. Acestea din urmă au o mare lipsă de informaţie ginecologică, deoarece în şcoli lipseşte educaţia sexuală. Din acest motiv avem o rată crescută de abandon şcolar din cauza sarcinilor”, mărturiseşte medicul.

Sursa: TikTok/@drsescu





Frica de sarcină

Potrivit ginecologului, întrebările pe care le adresează tinerele pe TikTok sunt diverse, dar în mare parte sunt despre infertilitate, sarcină şi frica de sarcină.

„Una dintre cele mai frecvente întrebări este «pot rămâne însărcinată dacă…». Din cauza lipsei de educaţie sexuală în şcoli şi din cauza mentalităţii unor părinţi, aceste întrebări sunt mai mult dureroase decât comice. Adolescenţii nu au cu cine să comunice despre viaţa lor sexuală şi despre riscul sau frica de sarcină. În Iaşi, din câte ştiu, sunt singurul care dă sfaturi medicale pe TikTok, dar în ţară sunt caţiva medici care testează acest canal de comunicare”, a precizat dr. Adrian Sescu, medic ginecolog la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi.

În ultimul filmuleţ urcat pe contul său de TikTok, dr. Adrian Sescu sparge câteva mituri despre infertilitate, printre acestea se numără: „Poziţiile sexuale influenţează fertilitatea” sau „Dacă eşti tânăr/ă nu poţi fi infertil”.

