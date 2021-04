De ce au fost desfiinţate mai multe posturi la Politehnica Iaşi. Explicaţiile lui Leonid Antohi: „Au făcut campanie pe Facebook împotriva CD” EXCLUSIV

Leonid Antohi a vorbit, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre scandalurile din ultima vreme de la clubul ieşean şi a explicat de ce câţiva dintre angajaţii Politehnicii Iaşi vor fi daţi afară, după un preaviz de 45 de zile.

Domnule Antohi, voi trece direct la subiectul cald, din aceste zile. De ce se desfiinţează posturi precum cel de ofiţer de presă, de exemplu?



La propunerea CL s-a decis să se facă un pic de ordine, pentru că rezultatele nu sunt pe măsură. Nişte chestiuni legate de performanţă. La Adunarea Generală de vineri se va stabili. Ei au primit nişte preavize care vor fi discutate şi aprobate. Dar până atunci, sunt speculaţii de presă. Facebook-urile merg în continuare. Toată lumea vorbeşte.

Am înţeles că ar fi vorba despre oameni cum ar fi ofiţerul de presă sau de la marketing. Ce legătură au ei cu ceea ce se întâmplă din punct de vedere sportiv?

Da, sportiv, eu numai sportiv pot să vorbesc. (neinteligibil)...vreau să fie o treabă profesionistă. Fără salariu, fără nimic, doi ani de zile am ţinut echipa cum am putut, acum noul preşedinte pe care l-am pus, l-am susţinut şi a cerut libertate totală. I-am dat toate atribuţiile, dar nu l-au ajutat rezultatele nici pe el.

De ce credeţi că suporterii cer demisia domnului Ambrosie şi chiar şi a dumneavoastră? Ce vină credeţi că aţi avea?

Da, pe mine m-au cuplat cu Ambrosie. Ambrosie a avut „decisivul” acum 10 ani. A trebuit să punem pe cineva preşedinte. Pentru că el a venit cu echipa şi ne-am unit cu Navobi, el era de drept unul dintre fondatori cu toate atribuţiile pe care le are, fără să primească niciun leu. Nu ştiu de unde a pornit conflictul dintre ei. Mi-au spus că îl protejez. Eu i-am atras atenţia de fiecare dată. Echipa a intrat în playoff cu el, ne-am clasat pe locul 10 şi ne luptăm pentru a mai lua nişte bănuţi de la televiziune. (...) Am trăit din trei lucruri: banii de la TV, am avut nişte jucători care au fost vânduţi - Qaka, Loshaj, Flores şi din împrumuturi. Deodată a apărut balamucul ăsta neprevăzut, alimentat şi susţinut de media liberă. Facebook-urile îţi bagă şi nevasta...

Să lămurim cu cei trei angajaţi care...

...şi am vândut şi la Steaua. L-am vândut pe Panţîru, Târnovanu şi încă un tânăr de la juniori.

Practic dumneavoastră nu câştigaţi nimic de la club, nu? Îl susţineţi doar pentru că iubiţi clubul.

Nu câştig nimic. Eu mă ocupam de clubul universitar şi ajutam clubul de fotbal, făceam treabă mai puţină. Când a plecat Prunea de la Iaşi era nevoie să mă ocup mai mult de fotbal. Nu am nici măcar un mic avantaj. Stau în acelaşi apartament, în Podu Roş, îmi văd de treabă, am crescut sute de jucători (...) Nu am avut nicio pretenţie.

Suporterii sunt totuşi supăraţi pentru că, spun ei, aţi fi dat salariile jucătorilor în presă şi de acolo au început scandalurile - (nu înţelege la ce fac referire şi răspunde la o altă întrebare).

Nu, nu, nu. Ei nu ştiu nimic. Au lansat nişte treburi ăia care au rămas acasă. Am împrumutat bani joi, i-au trimis direct pe card. Câţi bani sunt, ăştia. Au plecat după meciul cu Dinamo, era o atmosferă bună, au plecat 20 de jucători şi ne-am consultat cu domnul primar şi am spus - se poate ca băieţii ăştia să le punem un salariu pe card? - vineri s-a făcut treaba asta şi restul vor primi după aceea. Unii au zis că de ce n-am dat la toţi. Pentru că erau doar 300.000 de lei, dintre care 200.000 s-au dus pe transportul echipei la Bucureşti şi ce am dat la băieţi, un salariu minim. Am zis, luni le dăm şi celorlalţi (...) nu mă amestec la contabilitate pentru că nu am avut niciodată niciun venit şi nici nu îmi trebuie. N-am fost sărac, decent. Am numai maşini second hand şi eu şi copiii mei. (...) domnul primar, cu formidabila lui bunăvoinţă a convocat şedinţa şi s-au mai aprobat nişte bani.

Legat totuşi de cei la care se renunţă. Cine a decis ca ei să plece şi de ce, cu ce au greşit. De ce să plece ei?

Pentru că s-a discutat cu fiecare în parte. S-a făcut o campanie împotriva CD. Fiecare are în fişa postului şi în astea, ei au apărut pe Facebook-uri împotriva CD. L-au făcut pe unul gunoier, pe mine că am părul alb şi nu ştiu ce, chestii de genul ăsta. Nu m-am supărat, pentru că eu sunt de vârsta lui Biden şi ăla conduce America (...). Eu îi las, dar nu mă lasă ei.

Deci dacă dvs. nu v-aţi supărat, înseamnă că nu dvs. aţi decis. Dar totuşi cine a decis?

Nu m-am supărat, dar ştiţi cum e, când eşti într-o echipă în care lucrezi de 10 ani şi când se vine cu nişte propuneri... bineînţeles că eu sunt ăla care sunt în frunte, m-au băgat şi pe mine. Nu mă dezic. De exemplu, Sergiu Melinte - avem mare nevoie de el. A venit vicepreşedintele Ursu şi a zis că e marketing şi el se ocupă cu multe şi cu Poliţia şi cu COVID-ul.

Deci nu dvs. aţi decis ca ei să plece.

Nu pot să decid eu. Nu sunt patron.

Aţi supus la vot?

Numai cine dă banii poate să aibă un cuvânt puternic de spus. Dar apăreau Facebook-urile zilnic. Eu nu văd, că am telefon de proletar. Eu sunt un om decent, de aia nu am nicio bogăţie...

Totuşi cum s-a decis? S-a supus la vot?

Da, sigur că da. Facem aşa, facem aşa, da, da, da. Da, e corect aşa. Nu pot să fiu împotriva lor când noi am venit cu bani de acasă şi am susţinut echipa. (...)

Cine îi va lua locul domnului Paraschiv, dacă a fost îndepărtat?

Nu am hotărât, dar până vineri trebuie să găsim o soluţie. E restructurare. El are preaviz 45 de zile, la fel şi băieţii ceilalţi. Să găsim pe cineva care să preia toate atribuţiile.

Domnul Ambrosie nu mai vrea?

Nu mai rămâne nimic. Nu mai este de mult.

Nici nu vrea să se întoarcă?

El este membru în CD. Eu am dreptul să dau atribuţiile oricărui membru al CD. Pot să dau mandat până la sfârşitul mandatului meu.

