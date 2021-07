Cine sunt cei doi ieşeni care au escaladat celebrul vârf Gasherbrum II, fără oxigen suplimentar

Doi ieşeni au reuşit performanţe remarcabile din punct de vedere alpinistic - au cucerit vârful Gasherbrum II fără oxigen suplimentar.

În aceeaşi zi în care Laura Mareş a reuşit o performanţă remarcabilă, fiind prima româncă ce a urcat pe vârful Gasherbrum II fără oxigen de rezervă, şi profesorul ieşean Paul Diac a urcat la peste 8.000 de metri, cucerind acelaşi vârf - Gasherbrum II.

Paul Diac este profesor la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ieşeanul spune că a fost mai greu decât s-ar fi aşteptat.

„Sunt Paul: după aproape o lună fără net, deşi am mai coborât degeaba pentru net, pare că acum merge. Sunt foarte multe de spus. Per total cred că se poate zice clar că totul a fost mai greu decât ne-am aşteptat şi eu şi Iulian. Dar pe partea pozitivă, muntele nu a fost pustiu, agenţiile s-au organizat, corzile fixe au fost puse de clienti şi cu ajutorul HAPs, echipa noastră s-a închegat bine, cea mai internaţională din BC. Decizia de a sari o etapă de aclimatizare e prea complicată pentru a o explica acum”, explică ieşeanul Paul Diac.

Cadrul didactic spune că a vrut să renunţe, însă a fost încurajat de Laura Mareş.

„Ziua vârfului a fost foarte lungă pentru mine, 22 ore, am fost ultimul pe vârf, am cazut pe coborâre dar am fost «salvat», am ajuns aproape ultimul la C3, iar cei trei colegi cu care am coborât în BC următoarele două zile m-au aşteptat să putem coborî împreună în siguranţă. Mulţumiri speciale şi lui Justin Ionescu şi Laurei Mareş care m-au încurajat să nu renunţ in ziua vârfului, au fost două momente in care am vrut să renunţ şi fără ei mă întorceam. Ei s-au deplasat mai rapid şi au ajuns şi ei cu bine pe vârf, felicitări!”, a adăugat ieşeanul Paul Diac.