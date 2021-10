Cardiolog: „Din 1.000 de copii, 8 se nasc cu malformaţii cardiace“ INTERVIU

- Cât de mult contează bagajul genetic al părinţilor în evoluţia copilului?

Este foarte important. Trebuie făcută o şedinţă genetică: trebuie consultată familia pe tema bolilor cardiace înainte de a face un copil. Eu spun că, într-un procent destul de mare, viitorii părinţi sunt receptivi la astfel de sfaturi.

- Ce se întâmplă atunci când copilul are palpitaţii? Aş vrea întâi să ne explicaţi acest termen, pentru că îl tot auzim în jurul nostru.

Palpitaţiile sunt nişte zgomote anormale ale inimii, nişte mişcări anormale. Când apar? Ele apar atunci când se consumă exagerat ciocolată şi sucuri acidulate, cu cofeină, când se folosesc excesiv device-urile. Poţi intra într-o anumită stare şi pare că ai ceva la inimă, dar sunt doar palpitaţii. Eliminăm aceşti factori şi lucrurile sunt în regulă.

- Cum putem avea grijă de inima copilului?

Inima copilului trebuie să fie urmărită de părinţi, de medicul de familie şi de medicul cardiolog. Dacă toţi aceştia comunică între ei, inima copilului va fi sănătoasă.

Da, pot apărea şi la copii, dar nu sunt ca la adulţi. Ele apar din cauza unor dezechilibre în ceea ce priveşte magneziul şi calciul din organism. Şi aceste dureri trebuie luate în seamă, trebuie făcut un examen clinic, chiar dacă ele nu sunt puternice. Sunt unele afecţiuni care pot sta ascunse o perioadă, de aceea trebuie să prevenim prin consultaţie la cel mai mic simptom.

- Nişte simple analize de sânge ne pot indica problemele de natură cardiacă?

Doar dacă este o anemie severă, o hipocalcemie sau o hipomagneziemie.

Trei cardiologi pediatri în cele opt judeţe ale Moldovei

- Ce se întâmplă în cazul mamelor care duc sarcina ca fiind una sănătoasă, iar copilul este născut la timp?

Medicii neonatologi sunt cunoscători ai acestor aspecte şi îşi dau seama unde sunt probleme şi îi îndrumă pe părinţi la un cardiolog pediatru. Însă, în zona Moldovei, sunt doar trei cardiologi pediatri: trei doctori pe opt judeţe.

- Care este motivul pentru care s-a ajuns în situaţia aceasta?

Acum un număr de ani, când am început eu, se spunea că medicul cardiolog de adulţi poate rezolva şi cazurile pediatrice. Nu este adevărat, există o anumită particularitate. Eu, de exemplu, am ajuns cardiolog pediatru pentru că am vrut să fac o a doua specialitate, cea de cardiologie pediatrică. Am învăţat şi le-am predat şi celor două colege ale mele.

- Pentru generaţiile viitoare, sunt scoase la concurs posturi de cardiolog pediatru?

Da, acum şef de clinică este conferenţiar Alina Luca, care este fiica mea, şi a scos la concurs şase sau şapte posturi de rezidenţiat. În anii viitori vor fi mai multe posturi, iar toţi aceşti viitori medici vor fi direcţionaţi către toate judeţele Moldovei.

Diagnosticarea, la fel de scumpă ca operaţia

- Care sunt posibilităţile de tratament, la momentul actual, în România?

Se poate face, în primul rând, un tratament medical. Abia când problemele sunt foarte grave, copilul trebuie operat. Se poate şi cu tratament medicamentos, dar depinde de malformaţii. Acum, intervenţia chirurgicală de urgenţă se poate practica în mai multe centre din România.

La Iaşi, de exemplu, există Institutul de Boli Cardiovasculare. Un institut foarte serios, dar care a avut acel incident cu focul de acum doi ani. Încă nu au intrat lucrurile pe făgaşul normal, dar cred că în scurt timp se vor rezolva. Noi mai trimitem copiii la Târgu-Mureş, la Bucureşti, numai că în Capitală nu există un centru de chirurgie cardiovasculară, ci îi ţine într-un anumit loc, iar apoi îi trimite în străinătate. Mai sunt la Cluj şi la Timişoara, dar sporadic sunt trataţi copiii acolo. Acum a mai apărut un centru nou, la Braşov.

- După diagnostic, intervine problema financiară, care îi sperie pe părinţi. Sunt atât de scumpe aceste intervenţii?

Da, sunt scumpe. Este scumpă, în primul rând, diagnosticarea lor. Operaţiile pot fi făcute pe cord deschis sau pot fi făcute un pic mai uşor cu un cateter. De când am început discuţia, un chirurg destoinic opera trei-patru defecte septale interatriale, dar ele sunt costisitoare. Părinţii amână din acest motiv. Dar, important de precizat, sunt centre din România care nu percep taxe pentru astfel de operaţii – la Iaşi, Târgu-Mureş şi Braşov.