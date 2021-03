Calvarul dependenţilor de păcănele: datorii imense, familii ruinate şi cariere distruse

Satele româneşti trăiesc un paradox. În România sunt sute de localităţi în care nu există cabinete medicale sau farmacii, dar în care înfloresc afacerile cu jocuri de noroc.

Multe dintre aceste localităţi sunt îmbătrânite sau populate cu persoane care trăiesc din ajutorul social. În acest context, mulţi dintre tinerii rămaşi în mediul rural speră la o viaţă mai bună şi la bani câştigaţi uşor.

Specialiştii spun că mulţi dintre cei care sunt dependenţi de jocurile de noroc nu acceptă că aceasta este o boală.

„Jocul patologic de noroc sau ludomania se manifestă printr-o inabilitate de a rezista tentaţiei de a juca şi reprezintă un comportament persistent şi repetitiv care determină un mare disconfort. Persoanele afectate riscă ceva de valoare (bani, bunuri materiale) în speranţa că vor obţine o valoare mai mare prin jocurile de noroc, acest comportament având consecinţe negative asupra vieţii personale, familiale şi profesionale.”, explică dr. Cozmin Mihai, psihiatru.

„Pentru bani câte nu facem...”

Jocurile de noroc au devenit laitmotiv pentru unii ieşeni din mediul rural. Merg la bar, îşi cumpără ceva de băut şi mai bagă „un 50” la păcănele. Deşi se-ntâmplă zilnic, iar de cele mai multe ori pierd, cum ei înşişi recunosc, puţini sunt cei care realizează că aceasta este o dependenţă. C. I., locuitor al comunei Tomeşti, din judeţul Iaşi, ne spune că mersul la păcănele face parte din viaţa sa de zi cu zi. „Pentru bani câte nu facem... Vin mereu, bani să fie. Am pierdut, am câştigat. Cât pot să pierd? Oricum n-am mulţi bani”, spune bărbatul la intrarea în sala de jocuri de noroc. Întrebat dacă se consideră dependent, spune că nu-l fac pe el nişte aparate. „Dacă ai noroc, ai. Dacă nu, nu. Nu ne fac pe noi nişte aparate. Mâine poa' să nu mai fie. Găsim noi altceva de făcut”, explică C. I. Potrivit specialiştilor, această gândire este specifică multor persoane dependente de jocurile de noroc. Puţini sunt cei care conştientizează cu adevărat care sunt riscurile. „Conştientizarea este cea mai mare problemă a acestora şi totodată dorinţa de a scăpa de patima tradusă prin această afecţiune psihiatrică. Nu realizează faptul că au probleme decât atunci când ajung să treacă din banca învingătorilor în cea a pierzătorilor. Totul începe odată cu înregistrarea primelor câştiguri care le încarcă rezervorul cu dopamină şi îşi imaginează că vor ajunge bogaţi din aceste jocuri”, explică psihiatrul Cozmin Mihai. Cu un picior în prăpastie

Medicaţie psihiatrică, psihoterapie, grupuri de suport şi sprijin familial, de asta au nevoie cei care vor să scape de această dependenţă.

Pe A.B., un bărbat în vârstă de 41 de ani, din judeţul Iaşi, l-am cunoscut pe un grup privat de Facebook în cadrul căruia persoanele dependente primesc sfaturi din partea specialiştilor. Bărbatul ne povesteşte cum şi-a pierdut ani din viaţă crezând c-o să devină bogat cu ajutorul jocurilor de noroc, dar ajunsese să ducă lucruri din casă la amanet doar pentru a putea merge la păcănele.

„Jumătate din viaţă mi-am petrecut-o în sălile de jocuri de noroc. La început, intram ocazional cu un coleg de facultate şi nu se întâmpla mare lucru. Apoi plecam de acasă cu un plan, dar ajungeam mereu în faţa aparatelor. Am început să iau lucruri din casă şi să le duc la amanet. Eram însurat de câţiva ani, munceam opt ore pe zi, dar nu se alegea nimic de mine. Am fost cu un picior în prăpastie. Am făcut terapie cu un psihiatru”, mărturiseşte A.B.

Acum, el este cel care le dă sfaturi persoanelor dependente de jocuri de noroc, cu speranţa că şi ele se vor vindeca de această boală.

Motivul principal pentru care jocurile de noroc au înflorit în mediul rural este legat de condiţia în care se află jucătorii, spun specialiştii. Grijile, supărările şi nevoia de bani fiind principalele cauze ale extinderii acestui fenomen. „Pentru unii dintre aceştia, jocul de noroc este o modalitate de a înlătura o dispoziţie negativă precum nefericirea, vinovăţia, manifestările anxioase sau stările depresive”, mai explică psihiatrul Cozmin Mihai.

Psihiatrul Cozmin Mihai FOTO Arhiva personală

Dependenţii care nu îşi permit să acopere costurile unor tratamente eficiente, se învârt în acelaşi cerc vicios. Joacă în continuare, în speranţa că într-o zi vor avea un noroc atât de mare, încât suma câştigată le va acoperi toate datoriile. Realitatea, în schimb, este dură. Vor pierde şi mai mulţi bani şi îşi vor ruina viaţa.

