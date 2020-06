Aventurile româncei care face taximetrie de 23 de ani: „Un client mi-a spus: «Doamnă, mă duci să-mi iau ierburi!»“

O cursă cu taxiul se poate transforma de multe ori într-o aventură, atât pentru şofer cât şi pentru pasager. Mai ales dacă primul este de sex feminim. S-ar putea scrie multe cărţi despre poveştile spuse în maşinile de taxi. De aceeaşi părere este şi Elena Popa, o femeie din Iaşi care de 23 de ani face taximetrie pe străzile din Iaşi.

Ieşeanca în vârstă de 61 de ani şi-a început aventura pe străzile Iaşului în urmă cu 23 de ani, chiar la volanul Daciei sale. Problemele din domeniul în care era angajată au determinat-o să-şi schimbe locul de munca. Acela a fost momentul în care şi-a dat seama că poate face din pasiunea ei pentru condus o modalitate de a-şi câştiga existenţa.





„Lucrurile nu mai mergeau în domeniul în care munceam eu, în confecţii. Ştiţi cum era pe atunci. Eu aveam o pasiune pentru condus”, mărturiseşte Elena Popa. După ce a primit acordul soţului, şi-a luat autorizaţie. Astfel, la 38 de ani, Elena Popa şi-a început aventura pe străzile din Iaşi, la volanul Daciei sale.

Povesteşte că nu i-a fost uşor, pe vremea aceea nu era ajutată de smartphone, aşa cum se întâmplă astăzi. A fost nevoită să înveţe singură străzile din Iaşi, nimeni şi nimic nu o ghida.

„Un client mi-a spus să-l duc să-şi cumpere droguri”

Am putea spune că Elena Popa este un taximetrist aparte. Deşi se află la volanul unei maşini galbene pe care scrie mare „TAXI”, femeia în vârstă de 61 de ani nu le spune ea poveşti clienţilor, ci, de cele mai multe ori, clienţii sunt cei care vor să abordeze diferite subiecte cu taximetrista.





Au fost şi situaţii în care a fost nevoită să-i roage pe clienţi să se dea jos din maşină, mai ales atunci când simţea că nu este în siguranţă.

„Erau pe vremea aia plantele, drogurile astea... M-a luat un străin de la gang Moldova. Mi-a spus: doamnă, mă duci să-mi iau ierburi! Mi s-a întors stomacul pe dos. Nici nu mi-a spus adresa, dar ştiam pe vremea aia unde se vindea iarba asta. Avea nişte ochi roşii. Am crezut c-o să-mi facă ceva rău. Am întors, am mers unde erau mai mulţi taximetrişti. Şi i-am zis să coboare şi să meargă la alt coleg. S-a uitat cam urât la mine. Mi-a izbit portiera. Bine că nu mi-a făcut nimic rău. Cine ştie ce se întâmpla dacă plecam cu el”, spune Elena Popa în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

A învăţat psihologia omului