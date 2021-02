A murit Emil-Nicuşor Maxim, ieşeanul care avea nevoie de sânge şi pentru care s-au mobilizat mii de oameni

„Mulţumim pentru tot sprijinul acordat, sângele donat sigur a salvat alte vieţi. Suntem recunoscători pentru tot, suntem surprinşi de câtă iubire a reuşit Nicu, al nostru, să strângă, de fapt...asta a fost toata viaţa puterea lui, să adune oamenii împreună, cu căldură.

Nicu ne păzeşte acum de sus, sunt sigură că e mândru de ce am reuşit...salvăm alte vieţi, aşa cum a făcut şi el când dona sânge. Va rămâne mereu în sufletul nostru, îi vom simţi lipsa! Cel mai iubit dintre pământeni, aşa cum îmi place să-i zic, a luat şi o bucată din sufletul nostru în zborul său! In memoriam, vom organiza in fiecare an evenimente pentru donare de sânge! RIP Nicu!”, transmit reprezentanţii paginii Salvează-l pe Emil Nicuşor Maxim.