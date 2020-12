15 familii nevoiaşe îşi petrec sărbătorile în case noi datorită unui preot cu suflet mare

Acest Crăciun este unul de neuitat pentru 15 familii din Iaşi. Preotul Dan Damaschin le-a înmânat cheile de la casele în care vor locui de acum înainte. Acesta a fost primul Crăciun pe care cele 101 sufletele l-au petrecut în condiţii decente, în propria lor locuinţă.

„Copiii aşteaptă nu doar dulciuri şi jucării, ci lucruri elementare pentru supravieţuire. Este un an greu, un an în care multă lume are probleme, dar nu vom renunţa până ce ultimul copil nu va avea şi el cadoul de Crăciun, aşa cum trebuie”, spunea părintele Dan Damaschin înainte de sărbători.

Lăcrămioara Ciuciug este mamă a nouă copii. Viaţa acestora era foarte complicată, trăind cu toţii într-o singură cameră, la periferia municipiului Iaşi. De doi ani părintele Dan Damaschin a încercat să schimbe viaţa copiilor în bine, iar acţiunile de ajutor au culminat cu mutarea familiei numeroase.

De Crăciun, familia Ciuciug a luat masa într-un apartament unde fiecare copil a avut patul lui.

Alte 14 familii au primit cheile noilor locuinţe, cu lacrimi în ochi, chiar înainte de Crăciun.

Situaţia celorlalte familii era la fel de grea, fiind vorba despre familii cu un venit mic, ce acoperă insuficient chiar şi nevoile alimentare de bază pentru copii.

Cele 15 familii nu au primit doar o locuinţă, ci şi cadouri:

Preotul Damaschin a înfiinţat, în urmă cu câţiva ani, o asociaţie dedicată copiilor care nu duc o viaţă prea bună - Asociaţia „Glasul Vieţii”. „Este un proiect de mare importanţă pentru copiii noştri sarmani din Moldova. Copii care nu-şi doresc jucării, drone sau alte gadgeturi, ci lucruri elementare: o pereche de ghete să meargă la scoală, lemne, o maşină de spălat”, spune preotul Dan Damaschin. Toţi cei care vor să ajute pot să doneze în următoarele conturi: Asociaţia ,,Glasul Vieţii” Cont: Banca Transilvania RO64BTRLRONCRT00W8759401 (Lei) RO49BTRLEURCRT00W8759401 (Euro) RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (Lire) PayPal: pr.dandamaschin@yahoo.com

Vă recomandăm să citiţi şi: