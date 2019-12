VIDEO Problema fisurilor uriaşe de pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva a fost „rezolvată“ pe ascuns

Crăpăturile apărute în zona nodului rutier de la Holdea, pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva, au fost acoperite cu smoală.

A fost soluţia la care au recurs drumarii, după nenumăratele controversele pe tema siguranţei oferită de noua autostradă.

În septembrie 2019, la câteva săptămâni după ce Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a refuzat recepţia Lotului 3 din Autostrada Lugoj – Deva, fisurile apărute la Holdea, în carosabilul autostrăzii, au devenit motiv de îngrijorare cu privire la soarta tronsonului de 21 de kilometri.

Crăpăturile cu o întindere de peste 10 metri s-au format pe o porţiune a autostrăzii care nu va fi deschisă traficului rutier pentru cel puţin trei ani, indiferent de data la care va fi inaugurat Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva. Ele au apărut pe un sector aflat în zona nodului rutier de la Holdea, pe sensul de mers Lugoj – Deva, zonă pe care se va putea circula abia după ce Lotul 3 va fi conectat cu Lotul 2 al Autostrăzii A1. Mai exact, după construcţia secţiunii de 9 kilometri, dintre Holdea şi Margina, aflată în prezent în licitaţie.







Soluţie propusă: un zid de sprijin

Deşi aflate în afara traseului circulabil, crăpăturile au fost unul dintre motivele blocajului de pe Lotul 3, al unor speculaţii şi al unor acuzaţii grave faţă de modul în care au lucrat constructorii acestuia. „E o crăpătură care porneşte din asfalt, pe terasament şi se duce până jos, în drumul tehnologic. Se poate întâmpla ce s-a întâmplat în 2017, cu prăbuşirea unei bucăţi de terasament. Adică se poate separa, practic, o bucată de autostradă, cu terasament cu tot. Acum nu a căzut atât de repede ca atunci, pentru că are bitum pe ea şi mai are nişte betoane, nişte şanţuri de beton, care încă o ţin. Când vor fi trepidaţii sau va începe să plouă, sau chiar din propria greutate, poate cădea”, declara în septembrie Alin Şerbănescu, fostul purtător de cuvânt al CNAIR.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, anunţa ca variantă pentru remedierea problemei construirea unui zid de sprijin. „A apărut o fisură nu numai la corpul autostrăzii, ci şi la baza autostrăzii, şi trebuie văzut, trebuie găsită o soluţie, probabil trebuie făcut un zid de sprijin (...) Există metode de remediere. Deci nu se va întâmpla să dărâmăm autostrada sau ceva. Vom face un zid de sprijin, un sistem de drenare a apelor, pentru că noi trebuie să ne asigurăm că ea este stabilă, nu va avea probleme. În momentul în care este sub trafic, dacă am pune-o mâine sub trafic, de exemplu, vibraţiile care se produc de la maşini pot genera alte probleme şi atunci noi trebuie să ne asigurăm că deschiderea traficului nu pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic şi trebuie să vedem exact cât este aş spune dilatarea şi crăpătura cât poate avansa şi unde practic se va opri", declara Răzvan Cuc, în septembrie.

La trei luni de la apariţia problemei fisurii, raportul preliminar al expertizei tehnice realizată de Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale şi Aeriene (IPTANA) arăta că pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva au fost făcute lucrări de slabă calitate, iar unele lucrări pe cei 21 de kilometri de autostradă din vestul ţării nu sunt finalizate, au defecte şi zone cu degradări. Nu au fost oferite explicaţi pentru crăpăturile de la capătul autostrăzii. Deşi a fost pusă în discuţie construcţia unui zid de sprijin în zona unde au apărut fisurile, deocamdată singurele lucrări efectuate în zonă au constat în acoperirea crăpăturilor cu smoală.

Autostrada - muzeu

Din 12 august, constructorii Lotului 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva, un tronson de 21 de kilometri între Ilia şi Holdea, au solicitat recepţia lucrărilor începute în primăvara anului 2014, astfel încât circulaţia să poată fi deschisă. Antreprenorii spanioli nu s-au înţeles cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, asupra garanţiei investiţiei şi, de asemenea, au fost acuzaţi că au efectuat lucrări de slabă calitate, astfel că autostrada nu poate fi recepţionată. Data la care va fi deschisă autostrada rămâne incertă.

Lotul 3, de 21 de kilometri, se întinde între Ilia şi Holdea şi a fost construit de Asocierea de firme Teloxim Con SRL, Comsa SA, Aldesa Construcciones SA şi Arcadis Eurometudes SA, care a obţinut în toamna anului 2013 contractul pentru derularea investiţiei, estimată iniţial la 580 de milioane de lei, fără TVA. Lucrările trebuiau finalizate în vara anului 2016.

