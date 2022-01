Proprietarul unui site de ştiri, reţinut pentru şantaj, a recunoscut faptele: „Fiecare îmi daţi câte 1.500 de lei şi vindeţi petarde”

Magistraţii l-au trimis în arest la domiciliu pe Andrei Câmpean, administratorul unui site de ştiri din Valea Jiului, acuzat că şantaja comercianţii. Acesta a recunoscut faptele.

„A fost un şantaj realizat, o „cheie”. Dacă eram vinovat, la această oră nu mai eram arestat la domiciliu. Am recunoscut fapta, am regretat-o, dar nu a fost total adevărată”, spune Andrei Câmpean, pentru „Adevărul”.



Bărbatul adaugă că naşa lui, cea care a depus o plângerea penală, înainte ca poliţiştii să realizeze flagrantul, şi-a schimbat ulterior declaraţiile în faţa anchetatorilor. O înregistrare audio îl incriminează. Câmpean îi cere unei femei bani.



„Tu, şi cu ceilalţi care vindeţi petarde mi-aduceţi câte 15 lei, a, nu, 1.500 de lei şi vindeţi petarde”, spune bărbatul, potrivit înregistrării audio.



„Fiecare? Bă, tu eşti bolnav”, îi răspunde femeia, în aceeaşi înregistrare.



„Fiecare. Taxă de protecţie, bine, bravo... Când eu ceream taxă de protecţie, alţii vindeau cinstit, vindeau porci. Doi ani de zile am luat câte 20 de milioane. Anul ăsta trebuie să iau iară. Păi când mă duc acolo, le zic, bă, dă şi mie o ţigară că nu spun ce faci. Eu trăiesc peste tot. Sunt nemuritor”, se mai aude bărbatul în înregistrare.





Andrei Câmpean susţine însă că materialul audio este trunchiat şi scos din context. „Este pentru prima oară când iau bani de la acele două persoane. Acea înregistrare este la mişto, este o frântură”, mai spune Câmpean.



Poliţiştii susţin că bărbatul din Petroşani a cerut „taxe de protecţie” unor comercianţi de produse pirotehnice din pentru a nu publica articole despre ei.

„Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, au prins în flagrant delict, un bărbat din municipiul Petroşani, după ce a primit, prin constrângere, suma de 2.600 lei, de la două persoane, în scopul de a obţine un folos patrimonial injust. În sens contrar, acesta urma să sesizeze instituţiile statului şi să prezinte în spaţiul public presupusele nereguli din activitatea persoanelor vătămate. În cauză, s-a dispus reţinerea bărbatului, pentru o perioadă de 24 de ore, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj”, a informat Carla Strujan, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Ancheta este coordonată de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani.

