Odiseea poliţistului Traian Berbeceanu: 6 ani de la arestare şi un proces fără sfârşit. „Poţi avea neşansa să nu ţi se mai facă dreptate niciodată“

Din octombrie 2013, când a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile într-o anchetă penală controversată a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT), soarta poliţistului Traian Berbeceanu, la acea vreme şef al Brigăzii de Combatere a Criminatăţii Organizate (BCCO) Alba a luat o întorsătură dramatică. Berbeceanu a fost îndepărtat atunci din fruntea Brigăzii, iar ultimii ani, spune el, au fost „o continuă perioadă de luptă şi de frustrare ca să îmi dovedesc nevinovăţia”.

Luni, 7 octombrie, Completul de 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa aşteptată să dea decizia definitivă în dosarul „Berbeceanu”, a amânat pentru 4 noiembrie 2019 soluţionarea apelului în dosarul în care, pe fond, la Completul de 3 judecători al ÎCCJ, poliţistul a fost achitat.

Magistraţii au aşteptat motivarea deciziei din 2019 a Curţii Constituţionale referitoare la legalitatea completelor de trei judecători de la instanţa supremă, după ce în 2016 un astfel de complet a decis achitarea poliţistului şi condamnarea la închisoare a foştilor săi anchetatori de la DIICOT, acuzaţi că au falsificat probe pentru a-l incrimina. Dosarul „Berbeceanu”, judecat din 2015, ar putea fi retrimis pentru soluţionare la un complet de 3 judecători, iar tergiversarea cauzei poate face ca unele dintre infracţiunile cercetate să atingă termenul de prescriere din 2023.

De ce se teme poliţistul

Într-un interviu acordat recent jurnalistului George Buhnici, Traian Berbeceanu a acuzat faptul că deşi au trecut şase ani de la punerea lui sub învinuire, dosarul său a fost tergiversat şi riscă să nu i se mai facă dreptate niciodată.

„Teoretic, judecarea apelului ar fi trebuit să se termine demult, să fie menţinută soluţia pronunţată pe fond, deci achitarea mea pe temeiul că faptele de care am fost acuzat nu există. Însă după achitarea mea în primă instanţă, din iunie 2016, DIICOT ar fi trebuit să motiveze apelul declarat, în 30 de zile, au făcut-o în aproape un an, ceea ce a reprezentat o tergiversare nejustificată, netemeină şi nelegală. Ulterior a început judecarea apelului, a apărut decizia Curţii Constituţionale cu completele de 5 judecători şi s-a reluat judecarea apelului. Poţi să ai neşansa să nu ţi se mai poată face dreptate niciodată, pentru că toate tergiversările şi amânările acestea pot duce în final la intervenirea termenului de prescripţie, iar cei care mi-au făcut mie dosarul şi au fost condamnaţi la închisoare cu executare în primă instanţă, pur şi simplu nu mai răspund pentru niciuna dintre faptele lor”, a declarat Traian Berbeceanu.

„Plimbam hârtii”

În ciuda problemelor din justiţie, care au dus la îndepărtarea sa din funcţie în 2013, Traian Berbeceanu se bucură de aprecierea românilor. Alături de finul său Marian Godină, Berbeceanu se numără printre cei mai populari poliţişti români, iar prima sa carte „Radiografia unei mârşăvii judiciare”, publicată recent, a fost un succes editorial. De asemenea, mesajele publicate de poliţist pe pagina sa de Facebook strâng mii de reacţii.

Traian Berbeceanu s-a arătat, însă, în continuare afectat de lovitura primită în urmă cu şase ani, într-o perioadă în care, de asemenea, se bucura de popularitate, datorită rezultatelor sale din cariera de poliţist.

„La un moment dat am trăit un coşmar, în momentul în care am fost îndepărtat din funcţia pe care o deţineam, de la comanda echipei pe care o conduceam. După aceea a devenit o continuă perioadă de luptă şi de frustrare ca să îmi dovedesc nevinovăţia, lucru care este nefiresc în sistemul judiciar românesc. Până anul trecut am fost pus la dispoziţia Inspectoratului General al Poliţiei Române, am fost pe o funcţie mult mai mică, de execuţie, la birou, fără a desfăşura niciun fel de activităţi operative. Făceam activităţi administrative, plimbam hârtii. Nu am avut de ales pentru că salariul de poliţist era singura mea sursă de venit. În urmă cu un an am îndeplinit vârsta şi stagiul de pensionare şi am ieşit în rezervă prin pensionare. Nu am niciun motiv de bucurie, cred că puteam să mai fac lucruri utile pentru structura Poliţiei naţionale”, declara Traian Berbeceanu, în interviul publicat de George Buhnici, pagina sa de Youtube.com.



Traian Berbeceanu, în 2005. FOTO: Traian Manu.

Odiseea lui Traian Berbeceanu

În 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi apoi arestat preventiv, pentru o lună, într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea ilegală a unor grupări infracţionale. Poliţistul din Deva a fost înlăturat de la conducerea BCCO Alba, însă ulterior şi anchetatorii săi au fost puşi sub învinuire de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţia că au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu. Potrivit DNA, fostul procuror şef al DIICOT Alba Ioan Mureşan şi cei doi complici ai săi, fostul procuror Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, încercând să îl reducă la tăcere şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina. În urma anchetei, Ioan Mureşan a fost suspendat din funcţia de procuror şi înlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia. În 30 iunie 2016, la doi ani de la începerea judecării pe fond a procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul penal, iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare. În schimb, Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. Soluţia Completului de 3 judecători a fost contestată, iar judecarea apelului are loc tot la ÎCCJ, sentinţa finală urmând să fie pronunţată de Completul de 5 judecători. Dacă decizia instanţei de fond va fi menţinută, după finalizarea definitivă a procesului, Traian Berbeceanu va trebui să primească peste 100.000 de euro, daune morale şi materiale de la foştii săi anchetatori.

Traian Berbeceanu a lucrat în Poliţie timp de 25 de ani, până la pensionarea sa din 2018 şi a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”. Potrivit rechizitoriului, acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoţi de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare şi angajaţii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală şi pagube de alte câteva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgică a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurată în vara anului 2006, în urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu şi de procurorul şef delegat de la DIICOT – Sibiu, la acea vreme, Laura Codruţa Kövesi.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Mesajul dur al lui Traian Berbeceanu: „Sunt 4 ani de când nişte ticăloşi mi-au distrus viaţa şi cariera. Mai este puţin...”

Reacţia furioasă a lui Traian Berbeceanu faţă de poliţistul acuzat de molestarea celor doi copii: „Bată-l Dumnezeu!”

Reacţia lui Traian Berbeceanu: „Voi, ăştia de o ardeţi toată ziua cu Legile Justiţiei, ia reglementaţi şi asta. Dă-vă...”