Mai puţine cazuri de COVID-19. Mărturii ale pacienţilor care au învins virusul: „Azi pot spune că am înviat”

În judeţul Hunedoara, 109 de oameni au fost diagnosticaţi cu Covid 19 în ultimele 24 de ore, potrivit unei informări, de marţi, a Grupului de Comunicare Strategică. Incidenţa îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, înregistrată la nivelul judeţului, este de 2,96.



„Este cea mai mică valoare a incidenţei cazurilor active comunitar din ultimele 30 de zile. În această perioadă, cea mai mare incidenţă a fost de 3,97/1.000 locuitori, înregistrată în data de 27 noiembrie 2020”, a informat Prefectura Judeţului Hunedoara.





Unii dintre hunedorenii care s-au vindecat după infecţia cu virusul SARS-COV-2, au relatat pe paginile lor de Facebook, despre stările prin care au trecut.



„Azi pot spune că am înviat”



„Nu m-am plâns de durerile mele, de greutăţi şi nici nu vreau să atrag milă sau compătimiri, vreau să las un mic mesaj celor care nu cred sau nu îi interesează de cei din jurul lor. În data de 30 noiembrie 2020 am picat la pat obosit, cu febră, frisoane, dureri de cap, de ochi, de muşchi. In 1 decembrie, m-am dus să mă testez şi am ieşit pozitiv cu COVID-19. Am trecut prin mai multe stări de la cele de mai sus la respiraţi grele, dureri în piept, tuse seacă, puls de 160, tensiune mare, după care am ajuns şi la spital. Ii mulţumesc la Dumnezeu de azi pot spune că am înviat şi mă simt mai bine. Vă rog cei care nu credeţi în Covid -19 să stiţi că nu doresc nimănui să treacă prin aceste stări cauzate de acest virus şi vă rog respectaţi dreptul la viaţă al celor din jurul vostru, staţi în casă dacă aveţi simptome, purtaţi mască pentru a proteja pe alţii, pentru că nu stiţi cât rău puteţi face. Poate aveţi o răceală normală, însă evitaţi să ieşiţi în public, pentru a-i proteja pe ceilalţi”, a transmis Adrian, un pompier din Hunedoara.

„A fost cea mai oribilă senzaţie”



„M-am trezit mai răguşită, dar şi cu nasul înfundat. Pentru că m-am tot agitat, am băut doar două-trei guri de cafea, aşa că spre după-amiază m-am trezit cu nişte dureri de cap de toată frumuseţea. Au trecut spre seară cu paracetamol. A doua zi, tot răguşită, congestie nazală, dar curios puteam respira foarte bine. Toată ziua am strănutat însă în rafale, ca la alergie. Pentru că nu am băut deloc cafea, vreo câteva ore m-a sâcâit o durere de cap. Bonusul însă a fost o durere îngrozitoare de sinusuri, cum nu am mai trăit niciodată. Pe la 6 seara mi-am adus aminte de cafea, cum am băut, cum gata cu durerile. Ca şi când nu ar fi fost nimic. În seara aia, destul de târziu am constatat că am rămas fără miros. Complet! A fost cea mai oribilă senzaţie. E ca şi cum nu aş fi avut niciodată acest simţ! Alt bonus: după vreo oră am făcut un atac de panică de toată frumuseţea cu sufocare, mâini amorţite, tahicardie! Din noaptea aia, s-a zis cu somnul meu vreme de vreo 3 săptămâni. Adormeam numai după ora 3-4 dimineaţa, numai cu televizorul deschis... chestii din astea”, a scris o deveancă, vindecată după infecţie cu Covid 19.



Ea a adăugat că din seara în care a suferit atacul de panică, a lăsat aproape în permanenţă geamurile rabatate acasă şi termostatul setat pe maximum 20 de grade.



„Nu vă lăsaţi pradă disperării”



„Ca să trec peste panica din noaptea aia, am făcut exerciţii de respiraţie cu geamurile larg deschise. Am inspirat aer (rece, ce-i drept) cât de mult am putut, am băut vreo doi litri de apă, mi-am revenit după vreo două ore. Alt bonus, dimineaţa am constatat că gustul se diminuase considerabil, toată mâncarea era fadă. Simţeam doar dulcele de la miere, acrul de la murături şi mentolul din bomboane. Şi aşa am ţinut-o până în joia următoare. Nu au fost schimbări majore. Nu am făcut febră, nu am tuşit, nu am făcut roşu în gât, nu am fost obosită. Aveam parcă extra-energie, chiar dacă nu dormeam decât puţine ore. Aveam în schimb o zi mai bună, una mai rea... aşa, din senin. (...) Sfaturi? Pot da doar pentru cei cu forme uşoare… Luaţi virusul în serios, dar nu vă lăsaţi pradă disperării. Are multe feţe, este agresiv, vine încărcat cu de toate, dar poate fi stăpânit. Din momentul în care primiţi rezultatul pozitiv, rămâneţi în casă, în primele zile puteţi fi foarte contagioşi. Chiar dacă nu sună imediat DSP-ul sau nu apucă Poliţia să vă verifice, e bine să nu vă aventuraţi în oraş. Beţi multe lichide: apă, ceai. Aerisiţi în permanenţă încăperile, faceţi ce vă place, citiţi, ascultaţi muzică, uitaţi-vă la filme, faceţi mişcare atât cu puteţi… Contează atât de mult pentru moral!”, a adăugat fosta pacientă.



Circa, 2.500 de hunedoreni au Covid 19, iar dintre ei peste 500 se află internaţi în spitale. De la începutul anului cel puţin 424 de pacienţi hunedoreni cu Sars-Cov-2 au decedat, mulţi suferind şi de alte afecţiuni. Au fost declaraţi vindecaţi peste 7.200 de oameni. În 125 de localităţi hunedorene, rata infecţiilor cu Covid 19 depăşeşte trei cazuri la mia de locuitori.

