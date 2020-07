Cine sunt foştii poliţişti intraţi în politică după pensionare. Explicaţia lui Traian Berbeceanu

Foştii poliţişti hunedoreni Traian Berbeceanu, Florin Bolosin şi Claudiu Ionescu şi-au oficializat în această săptămână intrarea în politică, alăturându-se unui şir lung de foşti militari şi poliţişti care, după pensionare, s-au dedicat activităţilor politice.

Explicaţia lui Berbeceanu

Traian Berbeceanu (46 de ani), fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, până în 2013, pensionat din structurile Ministerului Afacerilor Interne în 2018, în prezent şef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, s-a înscris, vineri, în Partidul Naţional Liberal. Comisarul şef trecut în rezervă a precizat că nu îl interesează vreo candidatură personală sau „vreun loc pe vreo listă”. Şi-a explicat astfel, decizia:

„De ce acum? Pentru că, cred cu tărie, este momentul ca în viaţa tuturor partidelor să apară oameni noi, care până acum nu au mai fost implicaţi politic. Pentru că am hotărât să nu mai privesc de pe margine, să mă implic, să nu mai fiu nevoit să invoc eternul "în locul lor aşa aş face". Şi nu în ultimul rând, pentru că am dreptul! De ce PNL? Pentru că mereu am avut simpatii liberale”, a explicat fostul poliţist, într-o postare pe Facebook. Într-un interviu din 2018, la pensionarea sa, Berbeceanu afirma că în acea perioadă îşi dorea o carieră în magistratură, mai degrabă decât una politică. „Sunt într-o perioadă de evaluare atentă a ceea ce se întâmplă pe scena politică şi chiar dacă, la un moment dat, voi lua o decizie în această direcţie, în mod categoric nu mă voi alătura marilor «actori politici» ai momentului, formaţiunilor care deja sunt complet compromise, cel puţin în opinia mea”, declara în 2018 Traian Berbeceanu, potrivit glasul-hd.ro.

„Partidul Oamenilor Liberi“

Claudiu Ionescu, un alt fost poliţist din Hunedoara, fost apropiat al lui Traian Berbeceanu, potrivit propriilor relatări, în prezent un contestatar al acestuia, s-a alăturat unei formaţiuni politice nou înfiinţate în Hunedoara, numită „Partidul Oamenilor Liberi”. „În judeţul Hunedoara, am decis să facem o echipă formată din oameni liberi, implicaţi în societatea civilă sau politică. Incercăm să ne impunem prin valoare şi meritocraţie. POL Hunedoara nu va face nicio alianţă cu alt partid politic. Viitorii consilieri şi primari ai POL Hunedoara vor iniţia propriile proiecte şi vor vota în mod liber (pozitiv, abţinere sau negativ) proiectele iniţiate de colegii din celelalte partide”, a fost mesajul POL, distribuit pe pagina sa de Facebook, de fostul poliţist, pensionat anticipat din 2016.

Pasul rapid spre politică

La doar o lună după ce s-a retras din Poliţie, zilele trecute, comisarul şef Florin Bolosin (48 de ani), din cadrul IPJ Hunedoara, s-a alăturat filialei PSD din municipiul Hunedoara. Poliţistul trecut în rezervă era cunoscut pentru acţiunile sale umanitare şi ca pastor neoprotestant. „Întotdeauna cei care au principii şi valori din Cuvântul Lui Dumnezeu au de partea lor biruinţa. Lucrul cel mai frumos, măreţ şi nobil este să lupţi de partea adevărului, a binelui, a luminii, a valorilor şi principiilor Lui Dumnezeu, pentru oameni, alături de ei şi în sprijinul lor”, a scris Florin Bolosin, pe pagina sa de Facebook.

Mai mulţi foşti poliţişti şi militari din judeţul Hunedoara au intrat, în ultimii ani, în politică. Printre ei se numără Marcel Goia, fostul comandant al Poliţiei oraşului Haţeg, care din 2012 este primar al oraşului Haţeg, reprezentând PNL. Adrian Petruş, fostul comandant al Poliţiei municipiului Brad, este consilier judeţean PSD. Viorel Sălan, fostul şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Hunedoara, este senator PSD.

