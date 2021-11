13 ani de la catastrofa care a cutremurat Valea Jiului: exploziile din Mina Petrila, soldate cu 13 morţi

Începutul sfârşitului minei Petrila, una dintre cele mai vechi din Valea Jiului, s-a produs în 15 noiembrie 2008, când două explozii succesive din subteran au dus la moartea a 13 mineri şi salvatori minier şi rănirea altor 15. La 13 ani de la accidentul minier, exploatarea minieră a ajuns istorie, fiind închisă din 2015.

Într-o zi de sâmbătă, 15 noiembrie, în jurul orei 15:00, o explozie produsă într-un abataj al Minei Petrila, în urma acumulărilor în exces de gaz metan, a provocat moartea a opt mineri. Alţi opt salvatori minieri aflaţi în subteran în acel moment au suferit arsuri grave.

Patru ore mai târziu, o altă explozie avea să curme viaţa altor cinci mineri şi salvatori din mină şi rănirea altor oameni.



„Când am intrat în subteran, împreună cu salvatorii, am avut un sentiment de teamă cumplită. Aveam senzaţia că oamenii pe care îi văzusem înainte de a intra în subteran mă privesc pentru ultima oară. În momentul în care ne-am apopiat de acel loc, în prima zi cei pe care trebuia să îi recuperăm erau la o intersecţie a două galerii unde era şi o bandă transportoare. Era dramatică imaginea lor. Nu am putut să îmi stăpânesc emoţiile în faţa oamenilor, de plâns”, îşi aminteşte Constantin Jujan, fostul director al EM Petrila, la postul de radio Mondo TV.



Cele două deflagraţii au avut loc la o adâncime de aproape 1.000 de metri, ambele fiind cauzate de acumularea gazelor toxice în mină. Abatajul în care au avut loc exploziile fusese deschis cu doar o săptămână înaintea accidentului, iar în urma tragediei a fost din nou închis.



După tragedia din 15 noiembrie 2008, exploatarea minieră din Petrila, în care la acea vreme lucrau aproximativ 2.000 de oameni, a intrat în declin. Pe lângă situaţia economică dificlă în care se afla cea mai veche mină din Valea Jiului, teama faţă de producerea unor noi accidente a grăbit sfârşitul minei de cărbune.

„La vremea respectivă, îmi aduc aminte, primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a avut o discuţie cu mine la reluarea activităţii şi mi-a spus: <Domnule, îţi dai seama ce îţi asumi prin reluarea activităţii, dacă cineva mai păţeşte aici vreun accident?>”, afirmă Constantin Jujan, fostul director al EM Petrila.



Mina Petrila a continuat să funcţioneze doar la o treime din capacitate, iar treptat numărul minerilor s-a redus până la circa 250 în decembrie 2015, când activitatea de extracţie a fost oprită.

Între timp, ancheta tragediei din mina Petrila a dus la condamnarea foştilor şefi ai exploatării - Aurelian Nicula, Gheorghe Roşu şi Dan Ungur, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii în cazul accidentului colectiv de muncă.



Declinul minei Petrila

În istoria ei de peste 150 de ani, Mina Petrila a fost una din exploatările importante ale Văii Jiului. Oraşul s-a dezvoltat datorită ei, ajungând în anii 1990 la aproape 30.000 de locuitori. Mina de cărbune a fost de-a lungul timpului şi locul unor mari tragedii. În 1943, o explozie în subteran a ucis 18 mineri, însă soarta tristă a exploatării minere a fost grăbită de cele două explozii din 2008, soldate cu moartea a 13 mineri şi salvatori minieri şi rănirea altor 15.









După închiderea minei, cele mai multe dintre construcţiile ei au fost dezafectate şi demolate, iar instalaţiile, utilajele, vagonetele şi componentele metalice au fost trimise la centrele de colectare a fierului vechi. Au rămas încă în picioare câteva construcţii vechi, dar valoroase, printre care se numără fosta preparaţie, clădirea compresoarelor, atelierul mecanic, puţul-centru şi puţul cu schip - considerat cel mai adânc din Europa, de 940 de metri.

Membri ai comunităţii locale au militat însă pentru salvarea clădirilor istorice ale exploatării şi promovarea lor turistică. Oamenii au înfiinţat şi un muzeu al Salvatorului minier în 2018 în incinta fostei Mine Petrila.

În ce priveşte clădirile de patrimoniu, care au fost salvate de la demolare, au devenit în ultimii ani ţinta hoţilor, în timp ce autorităţile nu le-au mai putut asigura protecţia şi conservarea.

