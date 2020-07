„Zeiţa“ COVID-ului. Cazul medicului epidemiolog care stoarce de bani spitalele pe care, teoretic, ar trebui să le verifice

Galaţi este, la acest moment, pe harta roşie a judeţelor cu cele mai multe infectări cu coronavirus din România. Cu 49 de confirmări în ultimele 24 de ore şi 1.681 de gălăţeni diagnosticaţi cu COVID-19, din care 111 au decedat, judeţul Galaţi riscă să se numere printre judeţele carantinate în următoarele săptămâni. La această situaţie a contribuit şi dr. Mariana Ioan, medic epidemiolog şi şefa Compartimentului de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi. O spune chiar ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, care a fost recent la Galaţi pentru a verifica situaţia de la Spitalul de Urgenţă.

Situaţia medicului Mariana Ioan este una extrem de bizară şi a fost evidenţiată şi de Emanuel Ungureanu, deputat USR şi vicepreşedinte în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor. „Alertă de corupţie şi incompetenţă la DSP Galaţi! Focar de COVID la Galaţi, unde epidemioloaga responsabilă de dezastru câştigă 500.000 de lei pe an! Dr. Ioan Mariana este medic epidemiolog şi conduce Compartimentul de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile din cadrul DSP Galaţi. Aceeaşi Dr. Ioan Mariana este persoană fizică autorizată şi prestează servicii de consultanţă medicală pentru mai multe spitale publice din judeţul Galaţi… spitale pe care, din poziţia ei din cadrul DSP, trebuie să le monitorizeze!!! Venit anual? Aproximativ 500.000 de lei! Cu toate acestea, judeţul Galaţi se află în topul judeţelor cu cazuri confirmate cu infecţia SARS-Cov-2, din care foarte multe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, unde doamna doctor a prestat şi prestează servicii de consultanţă. Cum poate un epidemiolog care stă zilnic la DSP şapte ore să mai aibă contract cu 4 sau 5 spitale şi să le consilieze bine? Cum se poate ca din poziţia de şef peste Compartimentul de supraveghere şi control să aibă şi contracte cu spitalele pe care ar trebui să le monitorizeze de la DSP? Cum să aibă timp şi concentrare, lucrând teoretic în atâtea locuri, pentru a face: proceduri, să propună achiziţia de materiale sanitare suficiente, întocmirea unor circuite epidemiologice şi tot ce este necesar în lupta contra virusului SARS-CoV-2? Domnule ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, când luaţi măsuri concrete la Galaţi?“, a scris deputatul Emanuel Ungureanu pe pagina sa de Facebook.

Aproape 300.000 de lei încasaţi anual pentru consultanţă

Dr. Ioan este singurul epidemiolog din judeţul Galaţi, în condiţiile în care în celelalte judeţe din România sunt minimum trei medici epidemiologi. În prezent, la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi mai activează un medic epidemiolog rezident, dar acesta va putea face anchete epidemiologice abia după cinci ani.

Şefa Compartimentului de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile prestează servicii de consultanţă medicală ca persoană fizică autorizată pentru nu mai puţin de cinci spitale din judeţul Galaţi, pe care ar trebui, de fapt, să le supravegheze. Conform propriei declaraţii de interese, Mariana Ioan a încasat cumulat 299.760 de lei în ultimul an de la unităţile medicale. Astfel, începând cu anul 2014, dr. Ioan a încheiat un contract de prestări servicii şi consultanţă cu Spitalul CFR Galaţi, pentru care încasează anual 42.000 de lei. În acelaşi an, a semnat un contract similar cu Spitalul de Obstretică-Ginecologie „Buna Vestire“ din Galaţi pentru 36.000 de lei pe an. Doi ani mai târziu, încheie un contract şi cu Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Ioan“ din Galaţi pentru 53.760 de lei pe an, iar în 2018 semnează alte două contracte de prestări servicii şi consultanţă cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei“, în valoare de 132.000 de lei pe an, şi cu Spitalul orăşenesc din Târgu Bujor, pentru 36.000 de lei pe an.

Se pune întrebarea legitimă cum poate verifica echidistant dr. Mariana Ioan spitalele pe care le controlează, în condiţiile în care lucrează pentru acestea?

Reporterul „Adevărul“ a încercat, în repetate rânduri, să obţină un punct de vedere de la medicul epidemiolog, însă până la ora difuzării acestui material, acesta nu i-a răspuns. În schimb, într-o scurtă declaraţie dată presei locale dr. Mariana Ioan spune că nu se află într-un conflict de interese pentru că activitatea sa ca medic epidemiolog este diferită de cea prin care oferă consultanţă spitalelor amintite. În plus, susţine că oferă consultanţă după ce îşi termină munca la DSP Galaţi şi când este în concediu.

ANI şi Ministerul Sănătăţii au poziţii diametral opuse

Situaţia în care se găseşte şefa Compartimentului de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile din cadrul DSP Galaţi este bizară şi prin prisma modului în care activitatea acesteia a fost evaluată de Agenţia Naţională de Integritate şi de Ministerul Sănătăţii, care au poziţii diametral opuse. „Doamna doctor nu se poate afla în conflict de interese în primul rând pentru că nu este funcţionar public, ci personal contractual. Aşa a stabilit Agenţia Naţională de Integritate“, ne-a declarat dr. Liliana Iordăchescu, purtătorul de cuvânt al DSP Galaţi.

Cu toate acestea, un audit al Ministerului Sănătăţii efectuat în 2019 a stabilit că dr. Mariana Ioan se află în incompatibilitate şi i-a impus să aleagă între funcţia de medic epidemiolog la DSP Galaţi şi cea de medic care oferă servicii de consultanţă medicală, dar aceasta a contestat măsura. Părerea ministrului Sănătăţii este cu totul alta, iar acesta face afirmaţii grave şi în cee ace priveşte activitatea dr. Mariana Ioan ca medic epidemiolog. „Au fost anchete epidemiologice în desfăşurare, dar la care nu văd un final. Am solicitat şi detaşat Inspecţia Sanitară de Stat, precum şi epidemiologi de la Constanţa, care au venit de două zile şi evaluează situaţia de la spital. La Galaţi, este un singur epidemiolog, care este şi al Direcţiei de Sănătate Publică şi mai are alte trei contracte de muncă. Evaluarea pe care a făcut-o doamna doctor nu corespunde cu ce există în momentul de faţă“, susţine Nelu Tătaru.

Practic, ministrul Sănătăţii spune că anchetele epidemiologice nu s-au făcut, iar dacă totuşi au fost efectuate, acestea s-au făcut de mântuială.

O anchetă a Ministerului Sănătăţii este în derulare şi la Spitalul de Urgenţă din Galaţi, unde sunt infectate 157 de cadre medicale, şi la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi „Va veni şi corpul de control al ministrului pentru a evalua ce s-a întâmplat în acest spital. Urmează în cursul săptămânii viitoare să se facă o nouă evaluare la fiecare secţie“, a mai precizat ministrul Sănătăţii.

Dr. Liliana Iordăchescu ne-a confirmat că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au făcut verificări la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi şi urmează să întocmească un raport despre situaţia pe care au găsit-o acolo, dar în special despre modul în care au fost efectuate anchetele epidemiologice în judeţul Galaţi de la începutul pandemiei de coronavirus.

