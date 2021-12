Povestea valului patru din România a convins-o pe o fetiţă din SUA să se vaccineze anti-COVID

Profesorul Cristian Apetrei povesteşte pe pagina sa de Facebook că a mers să-şi facă cea de-a treia doză de vaccin la centrul amenajat în cadrul University of Pittsburgh. Acolo a întâlnit-o pe Sam, o fată de 13 ani care voia să se vaccineze, însă îi era frică.

„Am mers la walk-in, la Pitt-ului (Pitt înseamnă University of Pittsburgh), în momentul de faţă susţinut de studenţii noştri şi două farmaciste de la Farmacia Universităţii. De ce vă scriu: pentru că am avut ocazia să le cunosc azi pe amândouă. Am avut numărul 3604, iar Ivona 3606. Numărul 3605 l-a primit o fetiţă (Sam) în vârstă de 13 ani. A luat loc la mese între noi doi, aşa că i-am putut auzi povestea. Venise cu tatăl ei (trei doze Pfizer) că să facă prima doză. Era ultima din clasa ei care urmă să se vaccineze. Până azi, mai fusese de trei ori la farmacii. Voia să se vaccineze, dar îi era frică. De fiecare dată a plecat acasă fără vaccin”, a scris dr. Apetrei, pe Facebook.

Fetiţa avea o lungă listă de întrebări scrise pe o pagină, pe care le-a strâns timp de un an din mediul online, de pe Facebook, dar şi de la mama sa, antivaccinistă convinsă. Toate argumentele prezentate de reprezentanţii centrului nu au convins-o pe Sam că trebuie să se vaccineze.

„Primul lucru pe care Samantha l-a spus farmacistei a fost că va trebui să fie convinsă pe deplin că să facă vaccinul şi că, după toate încercările dinainte, nu crede că farmacista va avea suficiente argumente pentru că s-o convingă. Farmacista a întrebat-o ce vârstă are. Sam i-a spus că are 13 ani, iar farmacista i-a spus că îi da cel mai puternic argument, anume că are şi ea o fetiţă de 13 ani, pentru care nu numai că şi-a dat acordul spre vaccinare, dar a fost cea care i-a administrat vaccinul în prima zi în care acest lucru a fost permis. Din păcate, acest argument nu a convins-o pe Sam. Care a început să pună întrebările din listă....”, relatează profesorul.

Mama fetei era internată în spital şi intubată din cauza Covid-19

La un moment dat, fetiţa a povestit că mama ei este internată în spital şi intubată din cauza Covid-19. De pe patul de spital, Sam a fost implorată de mama ei să se vaccineze, însă tot îi era frică. A încercat de trei ori să se vaccineze şi tot nu a reuşit să-şi învingă teama. Fetiţei îi plăcea să meargă la teatru, dar n-a mai putut fără certificat. La şcoală nu mai poate juca baschet (pasiunea ei) pentru că nu poate face un sport de echipă, dacă nu e vaccinată. În concluzie, Sam îşi dorea să poată reveni la viaţă ei dinainte, dar îi e frică.

„Era doar un copil speriat care voia un impuls că să fie convinsă. Am întrebat-o ce crede despre mama ei şi situaţia în care se află. Mi-a răspuns, cu brutalitatea specifică vârstei, că mama a primit ce merită, că se roagă în fiecare seară să vină acasă sănătoasă, şi că speră că a învăţat lecţia. Mi-a spus că ultima oară când vorbiseră la telefon, mama ei o implorase să se vaccineze, dar că ei tot îi e frică. I-am spus că nu trebuie să-şi judece mama.(…) Evident, i-am povestit povestea celui mai viteaz om din lume, care putea omorâ ursul cu mâinile goale şi care atunci când pleca în fiecare dimineaţă la vânătoare îşi spunea: “Hai, frica mea!” M-a întrebat de unde ştiu povestea asta şi i-am spus că Thomas Mann este scriitorul meu preferat. Sam s-a ridicat de pe scaun de trei ori că să meargă de cealaltă parte, dar s-a reaşezat pe scaun de fiecare dată”, povesteşte profesorul.

„Am avut astăzi una dintre cele mai mari satisfacţii din toată carieră”

După vreo două ore şi jumătate, Sam şi-a cerut scuze şi a spus că pleacă acasă. Frică ei era mai puternică decât ea. Profesorul a întrebat-o dacă mai are 10 minute şi i-a povestit o ultima poveste. La final, s-a ridicat, s-a dus să se vaccineze.

„A venit în aria de 15 minute şi ne-a mulţumit tuturor. Ne-am despărţit prieteni şi a rămas că iese la ceai cu bule cu Anna. Şţiţi ce i-am povestit? Cu cifre, numere şi articole? Povestea valului 4 în România. (...) Evident, sunt euforic. Am avut astăzi una dintre cele mai mari satisfacţii din toată carieră. Şi aş vrea să va spun tuturor că sunt mii şi zeci de mii de copii şi adulţi care, asemenea lui Sam, vor doar să fie convinşi. Şi gândiţi-vă în fiecare clipă: dacă un copil de peste ocean a înţeles ce s-a întâmplat în România şi ce înseamnă asta, vor fi şi românii capabili să înţeleagă”, a concluzionat dr. Apetrei.





Profesorul Cristian Apetrei este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF). Este specialist în boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA.